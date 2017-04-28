Международный центр Рерихов выселяют по суду из особняка в центре Москвы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Международный центр Рерихов (МЦР) выселяют по решению суда из особняка в центре Москвы для организации там государственного Музея семьи Рерихов - филиала Музея Востока, которому здание было передано Росимуществом в 2015 году. Об этом ТАСС сообщил источник в музейных кругах.

"Музей Востока пришел в МЦР, предъявил документы, поменял охрану. Впоследствии будет реэкспозиция музея, здесь, как и планировалось, будет Музей Востока. Все проходит мирно, люди все понимают", - сказал собеседник агентства.

Арбитражный суд Москвы 20 марта удовлетворил иск Музея Востока о выселении МЦР из двух зданий в центре столицы, до революции принадлежащих семейству Лопухиных. Позже, 4 апреля, Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею искусств народа Востока усадьбы Лопухиных, принятое в 2015 году.

По мнению собеседника агентства, государственный Музей семьи Рерихов может открыться уже через месяц.

Коллекция стоимостью в миллиарды

Многолетняя история взаимоотношений государства и МЦР, имеющего статус общественной организации, сопровождалась многочисленными судебными исками. В частности, несколько лет назад МЦР через суд добивался получения части наследия Рерихов - почти 300 картин, которые входят в состав музейного фонда РФ и находятся в Музее народов Востока.

В июне 2014 года Мосгорсуд отказал МЦР в удовлетворении заявления. Также в судебном порядке было установлено, что МЦР не является правопреемником Советского фонда Рерихов (СФР). Он был учрежден в конце 1980-х годов и под его деятельность выделили усадьбу Лопухиных по Малому Знаменскому переулку, которую в настоящее время занимает МЦР, при этом комплекс в декабре 2015 года был передан Росимуществом Музею Востока для размещения там его филиала - Музея семьи Рерихов.

Как сообщалось ранее, Минкультуры рассчитывает, что коллекция, завещанная Святославом Рерихом Советскому фонду Рерихов и находящаяся сейчас у Международного центра Рерихов, перейдет в музейный фонд РФ. Отдельные произведения Рерихов приобретались многолетним спонсором МЦР Борисом Булочником, председателем правления Мастер-банка, который в 2014 году был признан банкротом. После этого положение дел у МЦР значительно ухудшилось.

Объем наследия Рерихов, находящийся в МЦР, нигде официально не зафиксирован. Однако, согласно приказу Роскультуры от 2005 года, в состав негосударственной части музейного фонда РФ включено почти 700 предметов, в том числе дары частных лиц и произведения, завещанные Святославом Рерихом СФР. В марте в МЦР прошли обыски по делу Бориса Булочника , изъятые при этом картины принял на хранение Музей искусства народов Востока.

Как рассказал ТАСС еще один источник в музейных кругах, Международный центр Рерихов готовился переправить остальные произведения Рерихов за рубеж, при этом предварительно они оценены в четверть миллиарда долларов, то есть 15-16 млрд рублей. На данный момент рекорд стоимости полотна Николая Рериха составляет 7,88 млн фунтов стерлингов - столько было заплачено в 2013 году за его работу "Труды Богоматери".