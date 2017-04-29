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Мариинский театр представит немой фильм "Обломок империи" в сопровождении оркестра

Культура
29 апреля, 1:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Композитор Матвей Соболев восстановил оригинальную партитуру сопровождения картины Фридриха Эрмлера, сочиненного для первоначальных показов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Шедевр эпохи немого кино - "Обломок империи" (1929 г.) режиссера Фридриха Эрмлера будет показан в Концертном зале Мариинского театра в живом сопровождении театрального симфонического оркестра. Специально для этого проекта композитор Матвей Соболев восстановил оригинальную партитуру сопровождения, сочиненного для первоначальных показов одним из лидеров пореволюционного музыкального авангарда Владимиром Дешевовым.

"Поставленная задача - уложить музыку в живой кадр - и сегодня кажется технически сложной. Между тем Дешевову был предложен срочный заказ, и композитору пришлось создать полтора часа музыки буквально за неделю. Во многом это сказалось и на том, в каком виде до нас дошли нотные материалы", - рассказала ТАСС начальник отдела нотных фондов Мариинского театра Мария Щербакова. Как она пояснила, восстановить партитуру удалось по комплекту оркестровых партий, хранящемуся в нотной библиотеке театра.

Последний из немых фильмов, снятых классиком советского киноавангарда Фридрихом Эрмлером, "Обломок империи" вместе с двумя другими картинами - "Новый Вавилон" Григория Козинцева и Леонида Трауберга и "Золотой клюв" Евгения Червякова стал кульминационным завершением золотого века советского немого кино. К каждому из этих фильмов было написано оригинальное музыкальное сопровождение, которое предполагало живое исполнение оркестром. К этой работе подключился и Владимир Дешевов - автор первых советских балетов и опер "Лед и сталь" и "Голодная степь".

Однако в 1930-е почти все наследие авангарда оказалось вычеркнуто из истории советского кинематографа и надолго забыто вместе с музыкой. При последующих показах "Обломка империи" она не исполнялась. Возрожденная музыка прозвучала в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Ивана Столбова.

Кинопроекты с участием Мариинского

Оркестр Мариинского театра - постоянный участник отечественных и международных кинопроектов. Так, маэстро Валерий Гергиев записал музыку к фильму Александра Сокурова "Русский ковчег" и к а американской картине "К-19: Оставляющая вдов". Оркестром записана также музыка к фильму Алексея Учителя "Матильда", который выйдет на экраны осенью.

В записи оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева звучит и 70-минуктный саундтрек фильма Александра Касаткина "Три дня до весны" на тему блокадной истории Ленинграда. Эта новая картина "Ленфильма" выйдет в широкий прокат 4 мая как посвящение Дню Победы.

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