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В Стокгольме появился новый музей, призванный развеять мифы о викингах

Культура
29 апреля, 16:55 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева

Директор музея Ульф Ларссон привел пример одного из мифов: у воинов в действительности не было рогов на шлемах

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© Ирина Дергачева

СТОКГОЛЬМ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Новый музей "Жизнь викингов" начал работать в субботу в шведской столице. Он расположился на центральном острове Юргорден между двумя другими достопримечательностями Стокгольма - музеями группы АББА и корабля "Васа" XVII века.

"Одна из целей нового музея - развеять ряд мифов о викингах, которые сопровождают их на протяжении уже долгого времени. Например, рога на шлемах, которых в действительности у этих воинов не было ", - рассказал ТАСС директор музея Ульф Ларссон.

По его словам, необходимость в музее давно назрела: очень многие приезжающие в Стокгольм туристы хотят поближе познакомиться с предками нынешних скандинавов и неизменно спрашивают: "А где же у вас викинги?"

"В нашей стране викинги - самые мифологические персонажи. Практически ничего из того, что придумывает о них туриндустрия, не является правдой. Здесь у нас представления о жизни викингов основываются на научных данных, мы тесно сотрудничаем с Историческим музеем", - отмечает ответственный за научную часть экспозиции профессор Дик Харрисон.

Экспозиция

Представленная в музее экспозиция подробно рассказывает об истории этих скандинавских племен. В центре основного зала стоит фигура мускулистого викинга - воина и крестьянина, жившего в Х веке. Скелет этого человека был найден в одном из курганов города Сигтун, его тело было восстановлено по ДНК. В экспозиции можно увидеть пищу викингов, их тканную одежду и лодку, построенную древним методом с использованием изготовленных вручную гвоздей. Многие стенды - интерактивные инсталляции.

Посетители также совершат 11-минутное путешествие на поезде, в ходе которого смогут наблюдать за женщиной Рагнфрид эпохи скандинавских мореходов, жившей около 963 года. Кроме нее самой, зритель познакомится с ее мужем Харальдом и примет участие в набеге, который проходил через Киев и Стамбул и позволил супругам поправить свое материальное положение. Вся эта история, которая рассказывается на шведском или, по желанию, английском, русском, немецком, французском и китайском языках, представлена с помощью специально изготовленных кукол и декораций, фильма и музыки.

"Мы постарались "оживить" историю и людей, а также показать общество, которое не так уж и отличалось от современного. Да, существовали набеги, но были еще и поселения, торговля, культурный обмен", - пояснил археолог Матс Вэнехем.

На строительство музея было потрачено 110 млн крон (более $12 млн). Администрация ожидает, что эти средства окупятся уже за первые пять лет работы: по прогнозам, ежегодно сюда будет приходить 450 тыс. посетителей, стоимость билета для взрослых составляет 190 крон (около $20).

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