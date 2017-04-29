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Минкультуры опровергает незаконное изъятие наследия из Международного центра Рерихов

Культура
29 апреля, 23:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Заявление, размещенное на сайте центра, советник министра культуры РФ Кирилл Рыбак назвал провокационным

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Минкульутры РФ опровергло размещенную на сайте Международного центра Рерихов (МЦР) информацию о незаконном изъятии наследия Рерихов.

"Никакого незаконного изъятия наследия Рерихов не происходит - это провокационное заявление. В рамках следственных действий, которые могут здесь вестись в рамках одного дела - дела Мастер-банка работают следователи. Я не могу сказать что конкретно они изымают, но страхи МЦР сильно преувеличены", - сказал ТАСС советник министра культуры РФ Кирилл Рыбак.

По его словам, напротив, 29 апреля на камеру был зафиксирован переброс сумки, предположительно, с документами через забор усадьбы на улицу. "Подошел человек, очевидно, сотрудник центра и попытался перебросить сумку с документами из внутреннего периметра наружу, но полиция отфиксировала это действие, вернула сумку на территорию и ее опечатали", - сказал он.

Ранее сообщалось, что МЦР выселяют по решению суда из усадьбы Лопухиных в центре Москвы для организации там государственного Музея семьи Рерихов - филиала Музея Востока, которому здание было передано Росимуществом в 2015 году. При этом в МЦР московская полиция проводила обыск по делу о мошенничестве, в котором обвиняется бывший председатель правления Мастер-банка и многолетний спонсор общественной организации Борис Булочник.

"И сегодня тут работают следственные бригады, чем занимаются - сказать не могу, так как не знаю. Но специалистов довольно много", - рассказал собеседник агентства. В свою очередь, вице-президент МЦР Александр Стеценко сказал сегодня журналистам, что не располагает информацией о том, какие вещи могли быть изъяты следствием, так как он не был на территории МЦР. "Меня не пускают, видимо, меня уже исключили из управления организацией. Мы не знаем, увезли ли уже что-нибудь", - отметил он.

Как сообщал ТАСС ранее, Музей Востока принял на хранение 57 упаковок с картинами Святослава и Николая Рерихов, которые были изъяты 7 марта из Международного центра Рерихов (МЦР) в Москве в рамках расследования уголовного дела Мастер-банка как вещественные доказательства.

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