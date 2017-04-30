Филипп Киркоров встретит юбилей на сцене Кремлевского дворца

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Народный артист России Филипп Киркоров 30 апреля отметит свое 50-летие большим сольным концертом-шоу "Я" на сцене Государственного Кремлевского дворца.

"Достаточно емкое название шоу "Я" дало мне возможность по-другому посмотреть на себя", - рассказал Киркоров в интервью ТАСС. - Но осмысление не пришло ко мне сразу". "В прошлом году мы дали более 100 концертов в десяти странах. За это время я нашел себя в каждой песне по-новому, кое-что изменив, кое-что подделав под себя - как меняется костюм на примерке, хотя его суть остается той же", - пояснил певец.

Концерт 30 апреля завершит цикл из десяти ежедневных концертов юбиляра.

В фойе Кремлевского дворца развернута фотовыставка, посвященная шоу "Я", и экспозиция из 90 самых известных нарядов артиста из клипов и концертных программ разных лет. "Я не живу старым: отыграл программу - и иду в новом, отсняли клип - выкинули, отдали костюм", - признался Киркоров, отметив, что выставка стала возможной только благодаря тому, что его костюмы сохранили отец Бедрос Киркоров и костюмер Татьяна Малыгина.

Певец не стал просить поклонников отказаться от покупки цветов в пользу благотворительности.

"Если надо пожертвовать какую-то сумму денег, спасти жизнь ребенку, я сделаю это тихо, без лишнего пафоса. День рождения - это подарки, и пусть люди сами решают, что дарить. Сегодня модно составлять лист желаний от маечки до самолета - и отправлять его гостям. Так вот, я даже такой список составить не могу, мне неловко", - отметил Киркоров.