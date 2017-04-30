Международный День джаза отметят на Кубе с участием российских джазменов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российский джазмен Игорь Бутман примет участие в официальных торжествах, приуроченных к международному Дню джаза на Кубе. Об этом сообщила пресс-служба музыканта.

"Джазмены и любители джазовой музыки по всему миру - это одна большая семья, насчитывающая миллионы людей. Международный День джаза - это действительно объединяющее событие для всего мира, событие, которых так не хватает в наше время. Для меня большая честь в четвертый раз представлять Россию на официальных мероприятиях ЮНЕСКО, посвященных Дню джаза, на этот раз они пройдут в Гаване", - поделился Бутман.

Российский джазмен примет участие в праздновании по приглашению 14-кратного лауреата премии Grammy, одного из наиболее влиятельных джазовых музыкантов мира Херби Хэнкока. Финальным аккордом празднования станет выступление в одном из старейших театров Латинской Америки Большом театре Гаваны (Gran Teatro de La Havana), которое объединит лучших джазменов всего мира.

Основные торжества пройдут в кубинской столице Гаване. Там собрались выдающиеся музыканты и педагоги из разных стран мира, чтобы принять участие в мастер-классах, занятиях по импровизации, джем-сессиях, джазовых концертах и информационно-просветительских инициативах. Мероприятия в течение недели проходят в школах, учреждениях исполнительского искусства, музеях, общинных центрах, библиотеках, джазовых клубах и парках Гаваны и других городов Кубы. По информации ЮНЕСКО, по случаю Дня джаза организованы тысячи живых выступлений и образовательных мероприятий в более чем 190 странах мира на всех континентах.

"Несмотря на то, что основные мероприятия проводятся за рубежом, в нашей стране этот праздник достаточно быстро приобрел свою популярность, и широко празднуется во многих ее уголках", - отметил Бутман. Одной из российских площадок празднования станет Клуб Игоря Бутмана на Таганке. Там состоится фестиваль-концерт с участием музыканта-мультиинструменталиста Давида Голощекина и джазового коллектива, объединившего талантливых студентов и преподавателей Академии имени Маймонида.

Международный День джаза был учрежден ЮНЕСКО в 2012 году по инициативе американского джазового пианиста и композитора, посла доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкока. Празднование проходит ежегодно 30 апреля в десятках городов по всему миру с целью отметить "рост уровня информированности международной общественности о джазе, как о силе, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми".