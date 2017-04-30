Путь Альберта Эйнштейна покажут в новом сериале на National Geographic

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Телеканал National Geographic выпустил новый сериал "Гений", в котором показан жизненный путь Альберта Эйнштейна начиная с юных лет. В воскресенье состоится его российская премьера.
В основу сюжета сериала из десяти серий легла книга Уолтера Айзексона "Эйнштейн: его жизнь и его вселенная". Повествование начинается с того момента, как молодой Эйнштейн бросает школу в Германии и поступает в Швейцарский университет, где занимается теоретической физикой. Как отмечают на телеканале, действие сериала разворачивается в неспокойное время на фоне двух мировых войн, и ученый "вступает в борьбу за свои гуманистические идеалы, несмотря на опасность для жизни". По мере развития открываются "противоречивые эмоции ученого, его порой бессердечное отношение к близким, включая детей, двух жен и других женщин, с которыми у него были романы".
Съемки сериала проходили в Чехии, где Эйнштейн жил и преподавал в начале своей карьеры. В сериале также появятся такие известные ученые, как Мари и Пьер Кюри, Вильгельм Рентген, Карл Юнг, Вернер Гейзенберг. Сериал переведен на 45 языков и будет показан в 171 странах.
Роль Альберта Эйнштейна исполняет Джеффри Раш, с ним также снимались такие актеры, как Джонни Флинн (в роли молодого Эйнштейна) и Эмили Уотсон (в роли второй жены и двоюродной сестры).