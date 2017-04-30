В Венгерском Национальном театре прошел показ вахтанговского "Евгения Онегина"

БУДАПЕШТ, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Историческим событием в культурной жизни Венгрии назвали показ спектакля "Евгений Онегин" Московского академического театра имени Вахтангова, состоявшийся в минувшую субботу в Будапеште в рамках IV Международного театрального фестиваля имени Имре Мадача. Такую высокую оценку сценической версии пушкинского романа в стихах в постановке Римаса Туминаса дал художественный руководитель форума Аттила Виднянский.

В подтверждение своих слов он подарил московской труппе художественную миниатюру, воссоздающую здание Венгерского Национального театра, которым также руководит Аттила Виднянский и где прошло выступление вахтанговцев.

"Евгения Онегина" сыграли один раз. Роли в спектакле исполняли Сергей Маковецкий, Артур Иванов, Виктор Добронравов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Ольга Лерман, Мария Волкова, Олег Макаров, Василий Симонов, Юрий Шлыков, Алексей Кузнецов, Елена Мельникова, Мария Бердинских и многие другие.

Финальная овация продолжалась около 10 минут, занавес раздвигался трижды, а публика аплодировала стоя.

"В Венгрии так аплодируют только оперетте", - сказал один из зрителей, принявших участие в обсуждении "Евгения Онегина", состоявшемся после показа спектакля. Такая форма общения с публикой входит в программу фестиваля. И хотя время близилось к полуночи, встреча со зрителями также собрала полный зал.

Артисты, отыгравшие спектакль продолжительностью более трех с половиной часов, ответили на все вопросы зрителей. В качестве переводчика выступил Аттила Виднянский.

"Для нас огромная честь, что вы приехали к нам на фестиваль", - сказал, обращаясь к вахтанговцам, Виднянский. "Уверен, - продолжил он, - что вы вписали свое имя в историю венгерского театра. Так живо, восторженно, эмоционально венгерская публика редко реагирует на спектакли". "Вам это удалось", - резюмировал худрук фестиваля и преподнес на память московским артистам художественную миниатюру, воссоздающую здание Венгерского Национального театра, где прошло их выступление.

Мировой тур "Онегина"

"В Венгрии состоялось 178-е по счету представление нашего "Онегина", - сказал ТАСС директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. Он напомнил, что премьера спектакля прошла 13 февраля 2013 года. С тех пор "Онегин" и его создатели собрали целую коллекцию наград, среди которых "Хрустальная Турандот" и театральная премия газеты "Московский комсомолец", премия зрительских симпатий "Звезда театрала" и "Гвоздь сезона", приз дирекции фестиваля "Балтийский дом" и, наконец, национальная театральная премия "Золотая маска".

Недаром именно вахтанговскому "Онегину" выпала почетная миссия совершить мировой тур, который стартовал 13 ноября 2013 года в Вильнюсе. Затем спектакль сыграли в Санкт-Петербурге на международном фестивале "Балтийский дом". "Онегина" видели также в Красноярске, Улан-Удэ, других российских городах, он побывал в Риге, Таллине, Тель-Авиве, Париже, Нью-Йорке, Бостоне, Торонто, Лондоне, Тбилиси, Берлине, Майнце.

Прошлым летом его с успехом показали в Италии на Международном фестивале искусств в городе Сполето. Теперь "Онегина" из Вахтанговского театра восторженно принимали в Венгрии на Международном театральном фестивале имени Имре Мадача. Смотр проходит с 12 по 30 апреля. Его программа включила 19 постановок из 12 стран.

Дальнейший маршрут мирового тура вахтанговского "Онегина" уже известен. "В октябре наш пушкинский спектакль отправится в Китай, договор о гастролях уже подписан", - заключил Кирилл Крок.