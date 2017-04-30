Московское Трио имени Рахманинова дало концерт в старинном соборе в центре Гаваны

ГАВАНА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Произведения Моцарта, Гайдна и Чайковского прозвучали в субботу вечером в самом центре Старой Гаваны - под сводами старинного Собора Святого Франциска Ассизского. Концерт там дал коллектив, хорошо известный любителям классической музыки во всем мире, - московское Трио имени С. В. Рахманинова.

Пианист Виктор Ямпольский, скрипач Михаил Цинман и виолончелистка Наталия Савинова исполнили "Трио си бемоль мажор" Вольфганга Амадея Моцарта, "Трио соль мажор" Йозефа Гайдна и трио "Памяти великого художника" Петра Чайковского, посвященное другу композитора, музыканту Николаю Рубинштейну. В качестве подарка кубинской публике Наталия Савинова спела три русских романса - "Сон" Рахманинова, "Отчего?" и "День ли царит" Чайковского.

"Мы в Гаване уже второй раз, в этом же соборе выступали в 2012 году. На Кубе нам очень нравится: здесь замечательная, очень сердечная публика. Мы решили познакомить слушателей с западноевропейской классикой - Моцартом, Гайдном и, конечно, с русской музыкой. "Памяти великого художника" Чайковского - одно из самых значительных произведений для трио в мировой музыке", - рассказал корреспонденту ТАСС Виктор Ямпольский.

Концерт в Соборе Святого Франциска стал завершением XIII Международного фестиваля камерной музыки, который проходил на разных площадках кубинской столицы на протяжении пяти дней. Трио имени Рахманинова приехало в Гавану по приглашению председателя фестиваля, выдающегося кубинского пианиста и композитора Франка Фернандеса. Концерт состоялся при поддержке посольства России на Кубе и будет целиком показан на центральном кубинском телевидении.

Зрители очень тепло встретили московский коллектив. После выступления, которое длилось более двух часов, артистам долго аплодировали стоя. На концерте присутствовал посол РФ на Кубе Михаил Камынин и другие российские дипломаты.

Днем ранее Наталья Савинова провела мастер-класс для кубинских виолончелистов. "Наталья здесь пользуется большой популярностью. В 2012 году к ней стали проситься учиться кубинские виолончелисты. Им так понравилось, что на этот раз они попросили ее снова устроить мастер-класс", - рассказал о своей коллеге Виктор Ямпольский.

Трио имени Рахманинова

Все участники Трио - выпускники Московской консерватории. Дебют ансамбля состоялся в 1994 году в Концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных и оказался столь успешным, что коллектив сразу же стал регулярно выступать в лучших концертных залах страны и за рубежом.

Особое место в исполнительском репертуаре Трио занимает русская музыка - Рахманинов, Чайковский, Шостакович.

Трио - постоянный участник престижных международных фестивалей. Кроме того, ансамбль организует ежегодный фестиваль под названием "Трио имени Рахманинова и друзья", приглашая в Москву лучшие фортепьянные трио из других стран.