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Оливер Стоун считает, что новый фильм о Путине откроет американцам другое мировоззрение

Культура
30 апреля, 8:02 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

Новый фильм расскажет о взглядах Путина на события, произошедшие с тех пор, как он стал президентом России в 2000 году, заявил режиссер

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Оливер Стоун

Оливер Стоун

© Photo by Willy Sanjuan/Invision/AP

СИДНЕЙ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Режиссер Оливер Стоун, в настоящее время работающий над фильмом о президенте РФ Владимире Путине, считает, что эта кинолента откроет американцам глаза на другое мировоззрение.

"Фильм открывает глаза на мировоззрение, с которым мы, американцы, не знакомы", - подчеркнул режиссер в интервью газете The Sydney Morning Herald в связи с предстоящей в мае поездкой в Австралию.

"Мистер Путин является одним из самых важных мировых лидеров, и поскольку Соединенные Штаты объявили его своим врагом, великим врагом, очень важно чтобы мы услышали то, что он хочет сказать", - пояснил свой творческий замысел режиссер, отметив, что несколько раз встречался с президентом России. "Я изначально говорил с ним о деле (экс-сотрудника спецслужб США Эдварда) Сноудена, и это есть в фильме. Думаю, из этого выросло доверие: он знает, что я не буду излишне редактировать", - добавил он.

По его словам, новый фильм расскажет о взглядах Путина на события, произошедшие с тех пор, как он стал президентом России в 2000 году.

Оливер Стоун является режиссером таких фильмов, как "Уолл Стрит: Деньги не спят" (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010), "Башни-близнецы" (World Trade Center, 2006), "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе" (JFK, 1991), "Взвод" (Platoon, 1986). Он трижды получал премии Американской академии киноискусств "Оскар", удостаивался также призов Берлинского и Венецианского кинофестивалей.

В 2016 году Стоун выпустил документальный фильм "Украина в огне" о событиях в этой стране, которые произошли в 2014 году. Он выступил в качестве продюсера фильма и взял для него интервью у Путина, а также у бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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