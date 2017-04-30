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Лукашенко поздравил с юбилеем Киркорова

Культура
30 апреля, 9:57 UTC+3 МИНСК МИНСК 30, апреля. /ТАСС

Белорусский лидер отметил вклад певца в укрепление дружбы и культурного сотрудничества между народами России и Белоруссии

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МИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с 50-летием народного артиста России Филиппа Киркорова, отметив, что его талант находят живой отклик в сердцах белорусов. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Высокое исполнительское мастерство, талант и обаяние на протяжении многих лет находят живой отклик в сердцах ваших поклонников не только в России, но и за ее пределами", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в Белоруссии Киркорова знают как артиста, обладающего индивидуальным творческим стилем, способного радовать зрителей запоминающимися работами.

"Вы всегда являетесь желанным гостем на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" и других концертных площадках, - подчеркнул Лукашенко. - Уверен, вы и дальше будете создавать новые яркие проекты, способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между народами России и Белоруссии".

Пять лет назад за значительный личный вклад в развитие и укрепление белорусско-российских культурных связей Лукашенко наградил певца высокой государственной наградой орденом Франциска Скорины.

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Персоны
Киркоров, Филипп Бедросович Лукашенко, Александр Григорьевич
Страны
Россия Белоруссия
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