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Путин поздравил Киркорова c юбилеем

Культура
30 апреля, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Президент отметил, что певец вписал яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил певца Филиппа Киркорова с 50-летним юбилеем. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства. Неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах", - отмечается в поздравительной телеграмме.

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Персоны
Киркоров, Филипп Бедросович Путин, Владимир Владимирович
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