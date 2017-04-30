Путин поздравил Киркорова c юбилеем

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил певца Филиппа Киркорова с 50-летним юбилеем. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства. Неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах", - отмечается в поздравительной телеграмме.