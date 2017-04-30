Брюс Спрингстин рассказал, почему долгие годы не платил налоги

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НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский рок-музыкант Брюс Спрингстин до недавнего времени вообще не платил налоги в США. Так уж сложилось, пояснил 67-летний певец во время беседы с актером Томом Хэнксом на кинофестивале "Трайбека" (Tribeca Film Festival), в 16-й раз проходящем в городе Нью-Йорк.
По словам Спрингстина, все началось с личного мнения о том, что в его родном штате Нью-Джерси никто и никогда не платит налоги. "Прежде всего, я никогда не встречал в Нью-Джерси ни одного человека, который бы платил налоги! Мы никогда этого не делали. Весь штат их не платит", - утверждал рокер.
"Затем мы встретились с будущим промоутером Майком Эппелом. Он начал заниматься нашим бизнесом и провозгласил принцип - чертовы налоги не платить. Таким образом годы шли, никто налогов не платил - ни я, ни моя группа, никто из знакомых мне людей", - продолжал Спрингстин.
В конце концов, налоговая служба США поймала музыканта с поличным, а он сам вспоминает об этом с известной долей юмора. "Кто-то из налоговиков проявил сообразительность и обратил внимание на мою фотографию на обложке журнала Time (1975 года). И сказал, что нужно разузнать, чем этот парень с обложки занимается", - заметил музыкант. "За нами началась охота, а мне в конце концов пришлось два года вкалывать по ночам", - посетовал Спрингстин.
По его словам, налогами дело не ограничивалось, "мы не платили и по счетам". "Пришлось долго оплачивать услуги адвокатов. В 1980 году, насколько я помню, у меня было долгов на около $20 тыс. Это достаточно много, когда тебе 20 лет. А когда тебе 30?" - задал риторический вопрос знаменитость. Он заверил, что теперь он чист перед налоговой службой США.
Уроженец штата Нью-Джерси Брюс Спрингстин известен хрипловатым тембром, зажигательными и экспрессивными концертами, которые нередко длятся до четырех часов. Его самыми успешными студийными альбомами считаются Born to Run (1975) и Born in the U.S.A. (1984).
Его записи разошлись тиражом более 184 млн экземпляров в США и в мире. Спрингстин - обладатель большого количества наград, в том числе 20 музыкальных премий Grammy, двух кинопремий "Золотой глобус" и одного "Оскара".