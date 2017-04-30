На Украине скончался писатель Борис Олейник

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Известный украинский поэт, писатель и политический деятель Борис Олейник после тяжелой болезни скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил знакомый писателя, украинский журналист Михаил Маслий.

"В 11 часов 45 минут на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался легендарный украинский поэт Борис Олейник", - написал он на странице в Facebook.

"Борис Ильич заслужил многомиллионную любовь украинцев во всех мирах именно за свою поэзию. Когда читаешь его "Молодецкую балладу", "Старую песню на новый мотив", "Ринг", "К проблеме: революция и художник", "А предатель всегда продает кого-то", чувствуешь почерк виртуоза слова высочайшего класса", - подчеркнул Маслий.

Лауреат Государственной премии СССР и Герой Украины Олейник написал более 40 книг и свыше 50 песен в соавторстве с известными украинскими композиторами. Кроме литературной деятельности он активно занимался политикой.

Оставаясь убежденным коммунистом на протяжении всей жизни, не изменил своим политическим убеждениям и сохранил партбилет в то время, когда большинство его коллег в массовом порядке выходили из компартии.

Олейник в 1990-1991 годах являлся членом ЦК КПСС, позже четыре раза избирался депутатом Верховной рады. Был действительным членом Национальной академии наук Украины. В последние годы возглавлял Украинский фонд культуры.