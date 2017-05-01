Международный музыкальный фестиваль под руководством Башмета откроется в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Музыканты из России, Великобритании и Испании примут участие в IX Международном музыкальном фестивале, который откроется в Ярославле под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

Программа фестиваля

Фестиваль откроет музыкально-драматический спектакль "Не покидай свою планету" Виктора Крамера - инсценировка "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери. На сцену выйдет народный артист России Константин Хабенский в сопровождении лауреата премии Grammy камерного ансамбля "Солисты Москвы".

Центральной темой форума в этом году станет немецкий музыкальный романтизм. "Солисты Москвы" 3 мая исполнят программу "Брамс, Шуман и их окружение". В концерте примут участие виолончелист Александр Рудин, пианист Филипп Копачевский и кларнетист Игорь Федоров. Тематику продолжит Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и солисты Максим Венгеров и Ксения Башмет, 7 мая они сыграют специальный концерт-посвящение творчеству Феликса Мендельсона-Бартольди Иоганнеса Брамса.

В рамках фестиваля британский ансамбль медных духовых инструментов London Brass впервые выступит в России. 5 мая музыканты исполнят программу английской музыки разных столетий - от Ренессанса до джаза.

Также среди иностранных гостей фестиваля - испанский гитарист Давид Мартинез и его соотечественники виолончелист Адольфо Гутьеррес Аренас и дирижер Алексис Сориано, норвежский камерный оркестр "Солисты Тронхейма" и европейские исполнители на деревянных духовых инструментах совместно с финским "Крассел-фестивалем".

Заключительным аккордом фестиваля 9 мая станет гала- концерт "золотых" лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского разных лет. В сопровождении "Новой России" выступят пианист Барри Дуглас, виолончелист Густав Ривиниус, скрипач Николай Саченко и певец Ариунбаатар Ганбаатар.

Традиционно насыщенная программа ожидает и города Ярославской области, отметили в пресс-службе фестиваля. Концерты с участием Башмета пройдут в Рыбинске, Угличе, Борисоглебске; выступления участников "Солисты Москвы" - в городах Гаврилов-Ям, Вятское, поселках Борок и Некрасовское.

Мастер-классы и научные конференции

Фестивальная программа будет сопровождаться мастер-классами и творческими встречами участников смотра с начинающими музыкантами - студентами и учащимися, а также педагогами ярославских музыкальных учебных заведений.

Кроме того, буду проведены две научные конференции. Одна из них, организованная совместно со Всероссийским духовым обществом, будет посвящена искусству игры на медных духовых инструментах. Участники второй конференции под руководством доктора искусствоведения, профессора Московской консерватории Екатерины Царевой обсудят творчество Брамса, Шумана и австро-немецкую музыку XIX века.