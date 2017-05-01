Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международный музыкальный фестиваль под руководством Башмета откроется в Ярославле

Культура
1 мая, 0:14 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 1, мая. /ТАСС

Центральной темой станет немецкий музыкальный романтизм

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Музыканты из России, Великобритании и Испании примут участие в IX Международном музыкальном фестивале, который откроется в Ярославле под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

Программа фестиваля

Фестиваль откроет музыкально-драматический спектакль "Не покидай свою планету" Виктора Крамера - инсценировка "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери. На сцену выйдет народный артист России Константин Хабенский в сопровождении лауреата премии Grammy камерного ансамбля "Солисты Москвы".

Центральной темой форума в этом году станет немецкий музыкальный романтизм. "Солисты Москвы" 3 мая исполнят программу "Брамс, Шуман и их окружение". В концерте примут участие виолончелист Александр Рудин, пианист Филипп Копачевский и кларнетист Игорь Федоров. Тематику продолжит Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и солисты Максим Венгеров и Ксения Башмет, 7 мая они сыграют специальный концерт-посвящение творчеству Феликса Мендельсона-Бартольди Иоганнеса Брамса.

В рамках фестиваля британский ансамбль медных духовых инструментов London Brass впервые выступит в России. 5 мая музыканты исполнят программу английской музыки разных столетий - от Ренессанса до джаза.

Также среди иностранных гостей фестиваля - испанский гитарист Давид Мартинез и его соотечественники виолончелист Адольфо Гутьеррес Аренас и дирижер Алексис Сориано, норвежский камерный оркестр "Солисты Тронхейма" и европейские исполнители на деревянных духовых инструментах совместно с финским "Крассел-фестивалем".

Заключительным аккордом фестиваля 9 мая станет гала- концерт "золотых" лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского разных лет. В сопровождении "Новой России" выступят пианист Барри Дуглас, виолончелист Густав Ривиниус, скрипач Николай Саченко и певец Ариунбаатар Ганбаатар.

Традиционно насыщенная программа ожидает и города Ярославской области, отметили в пресс-службе фестиваля. Концерты с участием Башмета пройдут в Рыбинске, Угличе, Борисоглебске; выступления участников "Солисты Москвы" - в городах Гаврилов-Ям, Вятское, поселках Борок и Некрасовское.

Мастер-классы и научные конференции

Фестивальная программа будет сопровождаться мастер-классами и творческими встречами участников смотра с начинающими музыкантами - студентами и учащимися, а также педагогами ярославских музыкальных учебных заведений.

Кроме того, буду проведены две научные конференции. Одна из них, организованная совместно со Всероссийским духовым обществом, будет посвящена искусству игры на медных духовых инструментах. Участники второй конференции под руководством доктора искусствоведения, профессора Московской консерватории Екатерины Царевой обсудят творчество Брамса, Шумана и австро-немецкую музыку XIX века.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
10
Выставка к столетию русских революций 1917 года открылась в Британской библиотеке
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Конец интриги: "Спартак" обыграл ЦСКА в главном матче второго круга чемпионата России
2
В Польше по делу об убийствах жителей Донбасса и пленных ополченцев задержали австрийца
3
Клинцевич: Киев пустил гривны на ветер, построив дамбу для блока подачи воды в Крым
4
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
5
Три человека пострадали в ДТП на севере Москвы
6
Боттас заявил, что рад выиграть первую гонку в "Формуле-1"
7
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
Темы дня
Загрузка...
Реклама