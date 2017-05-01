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Made for Lovin’ You: концерт Kiss в "Олимпийском"

Культура
1 мая, 21:53 UTC+3

1 мая американская глэм-рок-группа Kiss выступила с концертом в Москве

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Участник группы KISS Джин Симмонс
Участник группы KISS Джин Симмонс
Участник группы KISS Джин Симмонс
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Участник группы KISS Пол Стэнли
Участник группы KISS Пол Стэнли
Участник группы KISS Пол Стэнли
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Участники группы KISS Джин Симмонс, Пол Стэнли и Томми Тайер (слева направо)
Участники группы KISS Джин Симмонс, Пол Стэнли и Томми Тайер (слева направо)
Участники группы KISS Джин Симмонс, Пол Стэнли и Томми Тайер (слева направо)
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Участники группы KISS Джин Симмонс и Томми Тайер
Участники группы KISS Джин Симмонс и Томми Тайер
Участники группы KISS Джин Симмонс и Томми Тайер
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Участник группы KISS Томми Тайер
Участник группы KISS Томми Тайер
Участник группы KISS Томми Тайер
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Участник группы KISS Эрик Сингер
Участник группы KISS Эрик Сингер
Участник группы KISS Эрик Сингер
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Участники группы KISS Пол Стэнли и Томми Тайер
Участники группы KISS Пол Стэнли и Томми Тайер
Участники группы KISS Пол Стэнли и Томми Тайер
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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Участник группы KISS Джин Симмонс
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Участник группы KISS Пол Стэнли
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Участники группы KISS Джин Симмонс, Пол Стэнли и Томми Тайер (слева направо)
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Участники группы KISS Джин Симмонс и Томми Тайер
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Участник группы KISS Томми Тайер
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Участник группы KISS Эрик Сингер
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Участники группы KISS Пол Стэнли и Томми Тайер
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС

Шоу в спорткомплексе "Олимпийский" стало первым в рамках европейского турне группы. Музыканты также выступят в Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, Австрии, Нидерландах, Дании, Италии, Чехии и Великобритании.

Ранее Kiss уже приезжали с концертами в Россию. В 2008 году группа выступала с концертами в Москве и Санкт-Петербурге.

Глэм-рок-группа Kiss была основана в Нью-Йорке в 1973 году. Музыканты известны своими яркими сценическими образами, в том числе макияжем, а также эффектными концертными шоу. За историю группы продано более 100 миллионов копий дисков Kiss, 25 альбомов получили статус "золотых" и "платиновых". Среди наиболее известных песен коллектива - "I Was Made for Lovin’ You", "Strutter", "Black Diamond".

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