Made for Lovin’ You: концерт Kiss в "Олимпийском"

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Шоу в спорткомплексе "Олимпийский" стало первым в рамках европейского турне группы. Музыканты также выступят в Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, Австрии, Нидерландах, Дании, Италии, Чехии и Великобритании.
Ранее Kiss уже приезжали с концертами в Россию. В 2008 году группа выступала с концертами в Москве и Санкт-Петербурге.
Глэм-рок-группа Kiss была основана в Нью-Йорке в 1973 году. Музыканты известны своими яркими сценическими образами, в том числе макияжем, а также эффектными концертными шоу. За историю группы продано более 100 миллионов копий дисков Kiss, 25 альбомов получили статус "золотых" и "платиновых". Среди наиболее известных песен коллектива - "I Was Made for Lovin’ You", "Strutter", "Black Diamond".