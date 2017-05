Made for Lovin’ You: концерт Kiss в "Олимпийском"

Шоу в спорткомплексе "Олимпийский" стало первым в рамках европейского турне группы. Музыканты также выступят в Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, Австрии, Нидерландах, Дании, Италии, Чехии и Великобритании.

Ранее Kiss уже приезжали с концертами в Россию. В 2008 году группа выступала с концертами в Москве и Санкт-Петербурге.

Глэм-рок-группа Kiss была основана в Нью-Йорке в 1973 году. Музыканты известны своими яркими сценическими образами, в том числе макияжем, а также эффектными концертными шоу. За историю группы продано более 100 миллионов копий дисков Kiss, 25 альбомов получили статус "золотых" и "платиновых". Среди наиболее известных песен коллектива - "I Was Made for Lovin’ You", "Strutter", "Black Diamond".