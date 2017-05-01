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Путин подписал закон об онлайн-кинотеатрах

Культура
1 мая, 22:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Владельцам онлайн-кинотеатров не нужно будет удалять по требованию пользователя информацию о частной жизни гражданина

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил закон о регулировании деятельности аудиовизуальных сервисов в сети интернет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вводит "обязанность владельца аудиовизуального сервиса и владельца новостного агрегатора установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ, предназначенных для определения количества пользователей информационного ресурса". Владельцам онлайн-кинотеатров не нужно будет удалять по требованию пользователя информацию о частной жизни гражданина.

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Прописано и само понятие "владельца аудиовизуального сервиса" - им будет считаться владелец сайта или страницы сайта в интернете, информационной системы или программы, которые используются для формирования или организации распространения в интернете "совокупности аудиовизуальных произведений, доступ к которым предоставляется за плату или при условии просмотра рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, и доступ к которым в течение суток составляет более 100 тыс. пользователей интернета, находящихся на территории РФ".

Установлено, что владельцем онлайн-кинотеатра может выступать только российское юридическое лицо или гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства. При этом закон оставляет возможность работы иностранным компаниям.

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется рядом статей, которые вводят ответственность для владельца сервиса "за распространение незарегистрированных СМИ, за нарушение установленного порядка распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью (до 500 тыс. рублей для юридических лиц), за распространение информации, содержащей публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (до 1 млн рублей для юридических лиц), и за неисполнение требований Роскомнадзора об устранении выявленных нарушений законодательства (до 3 млн рублей для юридических лиц за повторное неисполнение)". Рассматривать дела о блокировке кинотеатров в случае серьезных нарушений законодательства будет Мосгорсуд.

Закон вступит в силу с 1 июля 2017 года.

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