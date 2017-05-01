В Люксембурге скончался советский детский писатель Анатолий Алексин

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Детский писатель Анатолий Алексин скончался в возрасте 92 лет в Люксембурге. Об кончине литератора со ссылкой на его дочь сообщил на своей странице в Facebook писатель и журналист Дмитрий Лиханов.

"Сегодня, 1 мая в Люксембурге скончался классик советской детской литературы Анатолий Алексин. Только что мне сообщила об этом его дочь. Анатолию Георгиевичу шел 93 год", - написал Лиханов.

Алексин (Гоберман) Анатолий Георгиевич родился 3 августа 1924 года в Москве. В школьные годы печатался в журнале "Пионер" и газете "Пионерская правда". Во время Великой Отечественной войны, работал в эвакуации на стройке, был редактором заводской газеты "Крепость обороны" на строительстве Уральского алюминиевого завода.

В 1950 г. окончил индийское отделение Московского института востоковедения. В том же году вышел первый сборник его повестей "Тридцать один день". С 1955 г. работал в журнале "Юность", был членом редколлегии журнала.

В 1970 - 1982 гг. - секретарь правления, в 1982 - 1989 гг. - освобожденный секретарь Союза писателей РСФСР.

В 1982 г. был избран членом-корреспондентом Академии педагогических наук СССР.

Автор пьес, повестей и рассказов для детей и юношества. Среди них: "А тем временем где-то..." (1966), "Мой брат играет на кларнете" (1967), "В Стране Вечных Каникул" (1966), "Позавчера и послезавтра" (1974), "Действующие лица и исполнители" (1975), "Безумная Евдокия" (1976) и др.

Автор сценариев к фильмам "Я вам пишу…" режиссера Михаила Израилева (1959), "Право быть ребенком" (1969; документальный), "Поздний ребенок" Константина Ершова (1970), "Расписание на завтра" Николая Александровича (1976), "Накануне премьеры" Олега Гойды (1978) и др.

Книги Анатолия Алексина изданы на 48 языках мира, их тираж превысил 120 млн экземпляров, многие экранизированы и инсценированы.

Лауреат премии Ленинского комсомола (1970, за сценарий документального фильма "Право быть ребенком"), Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской (1974, за пьесы "Звоните и приезжайте" и "Обратный адрес"), Государственной премии СССР (1978, за повести "Действующие лица и исполнители", "Позавчера и послезавтра", "Третий в пятом ряду", "Безумная Евдокия"). Лауреат премии Федерации Союза писателей государства Израиль и премии "Сострадание". Включен в Международный почетный список имени Х.- К.Андерсена. Награжден орденом Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени.

В 1993 Алексин переехал в Израиль, а с 2011 жил в Люксембурге.