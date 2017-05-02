Фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине покажут в США 12-15 июня

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьера четырехчасового фильма американского режиссера Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине состоится 12 июня на кабельном телеканале Showtime в США. Об этом сообщил телеканал в понедельник.

Фильм под названием "Интервью с Путиным" будет разбит на части и показан в течение четырех дней подряд.

Ранее режиссер в интервью газете The Sydney Morning Herald заявил, что кинолента откроет американцам глаза на другое мировоззрение и расскажет о взглядах Путина на события, произошедшие с тех пор, как он стал президентом России в 2000 году.

Оливер Стоун является режиссером таких фильмов, как "Уолл Стрит: Деньги не спят" (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010), "Башни-близнецы" (World Trade Center, 2006), "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе" (JFK, 1991), "Взвод" (Platoon, 1986). Он трижды получал премии Американской академии киноискусств "Оскар", удостаивался также призов Берлинского и Венецианского кинофестивалей.

В 2016 году Стоун выпустил документальный фильм "Украина в огне" о событиях в этой стране, которые произошли в 2014 году. Он выступил в качестве продюсера фильма и взял для него интервью у Путина, а также у бывшего президента Украины Виктора Януковича.