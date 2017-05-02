Рок-группа Swans приедет с последними концертами в Москву и Петербург

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Рок-группа Swans выступит в Москве и Санкт-Петербурге в рамках финального тура. Об этом сообщили в пресс-службе организатора гастролей.
Российский мини-тур группы откроет концерт в петербургском клубе "Космонавт" 30 мая, затем они выступят в московском Red 1 июня.
"Оба вечера будет открывать очень специальный гость - готическая дива Little Annie aka Annie Anxiety, известная многим по своим совместным работам с такими гигантами как Coil, Marc Almond, Current 93, Lee "Scratch" Perry и не только", - добавили в пресс-службе.
Группа Swans была основана в 1982 году в Нью-Йорке. Единственным постоянным участником коллектива на протяжении 35 лет остается Майкл Джира. Группа начинала как постпанк, но музыкальные эксперименты привели их к нойз-року и ноу-вейв.
Нынешний тур музыканты проводят в поддержку своего 14-го альбома - The Glowing Man, вышедшего в июне 2016 года. Лидер Swans заявил, что это последняя пластинка группы в нынешнем стабильном составе. После этого Джира намерен подбирать музыкантов отдельно для каждого проекта.