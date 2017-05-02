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Музей Востока может принять на хранение рисунки Рериха, изъятые во время обыска

Культура
2 мая, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Помимо этого музей уже принял на хранение 57 упаковок с картинами Святослава и Николая Рерихов, которые были изъяты 7 марта

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Александр Седов

Александр Седов

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Государственный Музей Востока может принять на хранение еще пять рисунков Святослава Рериха, изъятых в ходе обысков по делу Мастер-банка в Международном центре Рерихов (МЦР). Об этом ТАСС сообщил директор Государственного музея Востока Александр Седов.

"Во время следственных действий были изъяты пять маленьких рисунков Святослава Рериха, которые не были изъяты во время предыдущего обыска 7 марта, потому что они находились на реставрации. Нас просят их принять, в данный момент оформляется процесс этой передачи", - рассказал собеседник агентства.

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Как ранее сообщал ТАСС, Государственный Музей Востока уже принял на хранение 57 упаковок с картинами Святослава и Николая Рерихов, которые были изъяты 7 марта из МЦР в рамках расследования уголовного дела Мастер-банка, владелец которого, объявленный в международный розыск Борис Булочник, был многолетним спонсором общественной организации. В 2015 году Росимущество передало усадьбу Лопухиных, которую много лет занимал МЦР, Музею Востока для организации там филиала - Музея семьи Рерихов.

Общественная организация с этим решением не согласилась и, несмотря на бедственное финансовое положение в связи с потерей главного спонсора - Булочника, в судебном порядке пыталась опротестовать решение Росимущества о передаче Музею Востока усадьбы Лопухиных. В апреле Мосгорсуд признал его законным, а ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Музея Востока о выселении МЦР из двух зданий усадьбы. В настоящее время Музей Востока поставил там свою охрану. В ближайшее время представители МЦР, как рассказал Седов, смогут забрать личные вещи и имущество организации.

"Сейчас мы разрабатываем регламент, как это все будет сделано. Специальная комиссия будет четко разграничивать, что по закону легально принадлежит МЦР и то, что принадлежит Советскому фонду Рерихов, и вещи с непрозрачными документами. Все будет разделено на эти категории, и потом будет решаться вопрос по каждой категории отдельно", - заключил собеседник агентства.

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