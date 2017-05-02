Театр "Современник" прибыл в Лондон с гастролями

МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Современник" во главе с художественным руководителем, народной артисткой СССР Галиной Волчек начинает большие гастроли в Лондоне, которые пройдут с 3 по 13 мая на сцене Piccadilly Theatre.

Главные роли в гастрольных спектаклях исполнят Чулпан Хаматова, Алена Бабенко, Ольга Дроздова, Сергей Юшкевич, Владислав Ветров, Шамиль Хаматов и другие звезды "Современника".

"В целом же в Лондон прибыл коллектив в количестве 98 человек", - сообщила ТАСС по телефону Волчек.

"Именно "Современник" стал первым российским драматическим театром, который в 2011 году провел длительные гастроли на лондонской сцене", - отметила худрук труппы. "Этот, в прямом смысле, прецедент стал важной вехой не только в истории "Современника", но и открыл дорогу на лондонские подмостки отечественному драматическому театру как таковому", - считает она.

Гастрольную афишу составили три спектакля, в разные годы поставленные Галиной Волчек: "Три товарища" Э.М. Ремарка, "Три сестры" А.П. Чехова и "Двое на качелях" У. Гибсона. Все эти постановки с успехом идут в Москве и неоднократно показывались во время зарубежных гастролей.

"Задачей своих нынешних лондонских гастролей "Современник" считает показать английскому зрителю, что такое сегодняшний русский психологический театр. Показать, как трансформировался и обогатился со временем художественный метод, сформулированный Константином Станиславским столетие назад и ставший одним из символов отечественной культуры", - сказала худрук "Современника".

Афиша гастролей

Откроют гастроли 3 мая "Три товарища". В постановке главные роли исполняют Чулпан Хаматова, Светлана Иванова, Александр Хованский, Сергей Гирин, Сергей Юшкевич. Спектакль сыграют в Лондоне пять раз, показы продлятся до 6 мая.

Затем на сцене Piccadilly Theatre представят пьесу Уильяма Гибсона. В спектакле на двоих заняты Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов, которые расскажут свою историю любви дважды - 8 и 9 мая.

Завершат гастроли в Лондоне "Три сестры". Это - один из самых известных спектаклей "Современника", который много лет с успехом идет в Москве и пользовался в Лондоне, Париже, Нью-Йорке. За него "Современник" был награжден престижной американской премией в области драматического театра "Drama desk award".

"Менялся состав исполнителей, но интерес к Чехову оставался неизменным", - подчеркнула Волчек. Во время нынешних гастролей в Лондоне чеховскую пьесу сыграют четыре раза, показы пройдут с 11 по 13 мая. В главных ролях выступят Ольга Дроздова, Алена Бабенко, Виктория Романенко, Владислав Ветров, Сергей Юшкевич, Шамиль Хаматов, Илья Лыков.

"Я верю, что спектакли "Современника" будут не только понятны, но и поняты лондонским зрителем", - заявила Волчек. Она проинформировала, что гастроли организованы британскими продюсерами Ли Мензисом и Оливером Кингом, а также агентством Belka production.