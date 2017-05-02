Театр "Современник" прибыл в Лондон с гастролями

Роскомнадзор начал замедлять раздачу с "пиратских" торрентовЭкономика и бизнес 2 мая, 17:28
Встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. ДосьеБиографии и справки 2 мая, 17:22
Бурдасов и Голышев не войдут в состав сборной России на ЧМ по хоккеюСпорт 2 мая, 17:19
Сенаторы предложили закрепить в законе психологический отбор при призыве в армиюАрмия и ОПК 2 мая, 17:12
Мутко: более 300 тыс. билетов продано на игры Кубка конфедерацийСпорт 2 мая, 17:08
Более 40% французов считают, что Макрон лучше Ле Пен отстоит интересы страны за рубежомМеждународная панорама 2 мая, 17:04
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017Общество 2 мая, 17:00
Рекордные для выездной игры 7 тыс. болельщиков поддержат "Локомотив" в финале Кубка РоссииСпорт 2 мая, 16:55
Моуринью ужесточит правила пользования соцсетями для футболистов "Манчестер Юнайтед"Спорт 2 мая, 16:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Современник" во главе с художественным руководителем, народной артисткой СССР Галиной Волчек начинает большие гастроли в Лондоне, которые пройдут с 3 по 13 мая на сцене Piccadilly Theatre.
Главные роли в гастрольных спектаклях исполнят Чулпан Хаматова, Алена Бабенко, Ольга Дроздова, Сергей Юшкевич, Владислав Ветров, Шамиль Хаматов и другие звезды "Современника".
"В целом же в Лондон прибыл коллектив в количестве 98 человек", - сообщила ТАСС по телефону Волчек.
"Именно "Современник" стал первым российским драматическим театром, который в 2011 году провел длительные гастроли на лондонской сцене", - отметила худрук труппы. "Этот, в прямом смысле, прецедент стал важной вехой не только в истории "Современника", но и открыл дорогу на лондонские подмостки отечественному драматическому театру как таковому", - считает она.
Гастрольную афишу составили три спектакля, в разные годы поставленные Галиной Волчек: "Три товарища" Э.М. Ремарка, "Три сестры" А.П. Чехова и "Двое на качелях" У. Гибсона. Все эти постановки с успехом идут в Москве и неоднократно показывались во время зарубежных гастролей.
"Задачей своих нынешних лондонских гастролей "Современник" считает показать английскому зрителю, что такое сегодняшний русский психологический театр. Показать, как трансформировался и обогатился со временем художественный метод, сформулированный Константином Станиславским столетие назад и ставший одним из символов отечественной культуры", - сказала худрук "Современника".
Откроют гастроли 3 мая "Три товарища". В постановке главные роли исполняют Чулпан Хаматова, Светлана Иванова, Александр Хованский, Сергей Гирин, Сергей Юшкевич. Спектакль сыграют в Лондоне пять раз, показы продлятся до 6 мая.
Затем на сцене Piccadilly Theatre представят пьесу Уильяма Гибсона. В спектакле на двоих заняты Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов, которые расскажут свою историю любви дважды - 8 и 9 мая.
Завершат гастроли в Лондоне "Три сестры". Это - один из самых известных спектаклей "Современника", который много лет с успехом идет в Москве и пользовался в Лондоне, Париже, Нью-Йорке. За него "Современник" был награжден престижной американской премией в области драматического театра "Drama desk award".
"Менялся состав исполнителей, но интерес к Чехову оставался неизменным", - подчеркнула Волчек. Во время нынешних гастролей в Лондоне чеховскую пьесу сыграют четыре раза, показы пройдут с 11 по 13 мая. В главных ролях выступят Ольга Дроздова, Алена Бабенко, Виктория Романенко, Владислав Ветров, Сергей Юшкевич, Шамиль Хаматов, Илья Лыков.
"Я верю, что спектакли "Современника" будут не только понятны, но и поняты лондонским зрителем", - заявила Волчек. Она проинформировала, что гастроли организованы британскими продюсерами Ли Мензисом и Оливером Кингом, а также агентством Belka production.