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В Венгрии умер скрипач Петер Комлош

Культура
2 мая, 23:11 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Музыканту был 81 год

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ВЕНА, 2 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Известный венгерский музыкальный педагог и скрипач Петер Комлош скончался в возрасте 81 года. Об этом его семья сообщила венгерскому агентству MTI.

Петер Комлош родился в Будапеште в 1935 году и получил музыкальное образование в Будапештской консерватории, а затем учился у авторитетного венгерского композитора Лео Вейнера. В 1957 году он основал струнный квартет Комлоша, где выступал первой скрипкой, но уже в 1963 году этот ансамбль получил название Квартет имени венгерского композитора Белы Бартока.

Как рассказал корреспонденту ТАСС австрийский скрипач российского происхождения, артист Симфонического оркестра Венского радио Борис Павловский, Комлош был ярким представителем венгерской скрипичной школы. "Петер Комлош был одним из наиболее выдающихся представителей венгерской скрипичной школы ХХ века, родственной русской скрипичной школе, у истоков которой стоял знаменитый венгерский скрипач Леопольд Ауэр, - отметил Павловский. - Комлош внес значительный вклад в интерпретацию камерной музыки венгерского композитора Белы Бартока, а основанный им и названный в честь этого композитора квартет навсегда запомнится слушателям своим яркими и самобытными трактовками".

По его словам, Квартет имени Бартока и его первая скрипка Комлош хорошо известны более старшему поколению австрийских любителей музыки.

Маэстро Комлош был профессором Будапештской музыкальной академии имени Ференца Листа с 1982 года. Он воспитал множество музыкантов, и одним из его самых талантливых учеников стал Иштван Кадар, который в настоящее время является знаменитым венгерским скрипачом. Комлош был дважды лауреатом государственной премии имени Лайоша Кошута (1970 и 1997).

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