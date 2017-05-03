Сериал "Гоголь" покажут целиком на больших экранах

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Евгения Пикулева/. Сериал телеканала ТВ-3 "Гоголь", главные роли в котором сыграли актеры Александр Петров и Олег Меньшиков, покажут целиком на больших экранах. Об этом рассказал ТАСС режиссер картины Егор Баранов.
Он отметил, что создатели картины подходили к съемкам сериала как к процессу создания качественного кино, "хотя в принципе ни у кого никаких задач и планов показывать сериал в кино не было". "Более того, мы надеялись на яркий, интересный сериал, который выстрелит на телевидении, но никаких амбиций изначальных на киноформат не было", - сказал режиссер.
Однако позже концепция поменялась. "Спустя год, просматривая отснятый материал, версии, над которыми ведется работа, появилась мысль выпустить его в прокат", - пояснил Баранов.
Как уточнили представители ТВ-3, сериал "Гоголь" состоит из восьми серий. Для больших экранов будет сделано четыре кинокартины - "Гоголь. Начало", "Гоголь. Заколдованное место", "Гоголь. Вий", "Гоголь. Страшная месть", каждая из которых объединит по две серии. Выход первой картины на широкие экраны намечен на 31 августа, продолжения будут выходить раз в полтора месяца. Создатели сериала уверяют, что "Гоголь" станет первым в мире сериалом, который полностью выйдет в широкий прокат.
Телеверсию зрители увидят в первом квартале 2018 года.
Мистический детектив "Гоголь" рассказывает о писателе, который знакомится со следователем Яковом Гуро, отправляющимся расследовать загадочные убийства девушек на родине писателя, в небольшом селе Диканька. Александр Петров играет Гоголя, а Олег Меньшиков - следователя. Продюсерами сериала стали Валерий Федорович и Евгений Никишов, которые возглавляют телеканал ТВ-3. Производством занимается продюсерская компания Александра Цекало "Среда".