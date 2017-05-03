Новый клип группы "Ленинград" собрал более 7 млн просмотров за неделю

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Новый клип группы "Ленинград" "Экстаз", появившийся в интернет-доступе 27 апреля, за неделю посмотрели более 7,6 млн раз. Об этом свидетельствуют данные YouTube, где размещен ролик.

Ранее на пресс-конференции в ТАСС лидер группы Сергей Шнуров, рассказывая о клипе, заявил, что "это столкновение двух Россий - одна, которая уехала из России лет 20 назад и случайно вернулась, а вторая работает на заправке".

Режиссером видео стала Анна Пармас. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова ("Викинг", "Росомаха: Бессмертный", "Шпион, выйди вон!") и Антон Филипенко ("28 панфиловцев", "Под электрическими облаками").

В ролике есть постельные сцены, на его просмотр установлено ограничение по возрасту.

Видеоклипы коллектива уже не впервые собираются большое количество просмотров. Так, опубликованный в феврале ролик на песню "Кольщик" за два дня посмотрели около 3 млн раз, а видео "Экспонат", представленное в январе 2016 года, на сегодняшний день воспроизводили более 107 млн раз. Клип "В Питере - пить", представленный в апреле 2016 года, вызвал полемику среди общественных деятелей и политиков и набрал более 40 млн просмотров.

Группа "Ленинград" была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидер и автор большинства ее песен - Сергей Шнуров. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецезурной лексики. Центральным событием празднования 20-летия группы станет концерт 13 июля на стадионе "Открытие Арена" в Москве.