В комплексе Бахрушинского музея появится Музей российской эстрады

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Музей российской эстрады появится в комплексе Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина. Об этом на презентации концепции развития музея рассказал его директор Дмитрий Родионов.

"В здании переданной музею бывшей медсанчасти мы открываем постоянную экспозицию Музея российской эстрады по творческому заданию министерства культуры и провели предварительную работу, включая концепцию и сценарную разработку этого музея", - сказал он.

Работы по реставрации зданий и благоустройству территории Бахрушинского музея и созданию музейно-театрального квартала в центре Москвы завершатся в конце 2018 - первом квартале 2019 года. По словам Родионова, планируется, что к 2020 году экспозиционные площади удвоятся, коллекция расширится до 1,6 млн экспонатов с 1,5 млн в настоящее время, а количество посетителей музея в 2020 году составит 2,5 млн посетителей против 1 млн 80 тыс. в 2015 году.

Часть программы развития музея уже реализована. Например, были отреставрированы обращенные на улицу фасады главного музейного здания - усадьбы, построенной в 1897 году для основателя музея Алексея Александровича Бахрушина и его семьи по проекту Карла Гиппиуса.

Тем не менее, главные работы еще впереди, и большие надежды в музее связывают с переданным ему зданием медсанчасти, где проходит первая выставка - "Итоги сезона", по традиции представляющая сценографические проекты. После реконструкции здания, по словам Родионова, там появятся два больших выставочных зала, пространство для постановок, фондохранилище, общественная зона с сувенирно-книжным магазином, гардеробом и кафе с верандой в парке, где планируется максимально восстановить планировку времен Бахрушина - в частности, рассчитывают вернуть фонтан, а также поставить новую летнюю сцену. Как рассказал Родионов, проход на парковую территорию будет платным из-за плотного потока людей, обусловленного в том числе близостью к Павелецкому вокзалу.

Что касается главного усадебного здания, где будет организована посвященная Бахрушину мемориальная постоянная экспозиция, в этом году там начнется реставрация внутренних фасадов и возвращение зимнего сада, который в советское время был заштукатурен. А в рамках программы "Моя улица" запланировано воссоздание палисадника перед усадьбой со стороны Садового кольца, что поможет в числе прочего защитить фасады от незаконной расклейки рекламных объявлений.

Также на территории музея появятся павильоны для детей с различными театральными спецэффектами.