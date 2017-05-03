Госкино Украины запретило прокат сериала "Танкист"

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) запретило распространение и демонстрацию российско-белорусского сериала "Танкист". Об этом сообщил глава Госкино Филипп Ильенко.

"Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу "Танкист", показ которого был анонсирован на одном из телеканалов Украины", - сообщил он на своей странице в Facebook.

Режиссером сериала выступил Александр Ефремов, премьерный показ картины планировался 9 мая текущего года на украинском телеканале "Интер". Сюжет повествует об исторических фактах времен Второй мировой войны из жизни советского танкиста-аса Зиновия Колобанова.

Ранее Госкино запретило прокат российского телесериала "Понаехали тут", ссылаясь на выводы экспертной комиссии, а также на жалобы, что в фильме содержатся "материалы, направленные на унижение нации и содержащие неуважение к национальным и религиозным святыням".

История запретов

В феврале 2015 года закон "О защите информационного телерадиопространства" запретил на Украине фильмы с "российской пропагандой". 21 апреля 2016 президент Украины Петр Порошенко также подписал закон о запрете демонстрации российских фильмов, снятых после 1 января 2014 года, для "повышения уровня защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере". К настоящему времени к показу на Украине запрещено порядка 600 российских фильмов.

Кроме того, на Украине также существует список российских и мировых деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности страны".В этот список вошли 83 человека, в частности, Наталья Варлей, Валентина Талызина, Валентин Гафт, Михаил Боярский и многие другие.

Правительство страны в прошлом году запретило Госкино проводить регистрацию и выдавать прокатное удостоверение фильмам, участники которых включены в этот "черный список". В партии "Оппозицинный блок" в свою очередь заявили, что намерены оспорить в суде запрет культовых советских кинофильмов, в том числе "Иронии судьбы, или С легким паром!", "Кавказской пленницы" и многих других. Занимавший тогда пост министра культуры Владимир Кириленко также заявил, что не согласен с таким запретом, поскольку, по его мнению, данная норма может быть спорной, и запрет не должен касаться классики Эльдара Рязанова.