Дмитрий Харатьян откроет фестиваль Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль-конкурс, посвященный творчеству знаменитого барда и поэта Булата Окуджавы, "Возьмемся за руки, друзья...", который 13 мая начнется в Нижнем Тагиле (Свердловская область), откроет народный артист России Дмитрий Харатьян. В этом году было прислано более 60 заявок на участие в фестивале, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Нижний Тагил готовится принять уже ставший традиционным Всероссийский фестиваль-конкурс, посвященный творчеству Булата Окуджавы, "Возьмемся за руки, друзья...". Планируется, что на церемонии открытия в Нижнетагильском драматическом театре им. Д.М. Мамина-Сибиряка выступит Дмитрий Харатьян", - сообщили там.

Более 60 творческих коллективов и сольных исполнителей прислали заявки на участие в фестивале. "География творческого состязания охватывает Уральский федеральный округ, а также Республику Крым и Тверскую область. Конкурс пройдет по трем номинациям - "исполнитель песен Булата Окуджавы", "исполнитель песен на стихи Булата Окуджавы на музыку собственного сочинения" и "художественное слово - стихи, проза, литературно-музыкальные композиции по произведениям Булата Окуджавы". Гала-концерт фестиваля состоится в Нижнетагильском драматическом театре им. Д.М. Мамина-Сибиряка", - пояснили в пресс-службе.

Булат Окуджава жил в Нижнем Тагиле в 30-х годах ХХ века, когда его отец Шалва Окуджава работал парторгом ЦК ВКП (б) на Уралвагонстрое (ныне "Уралвагонзавод"), а затем первым секретарем горкома ВКП (б) города. В 1938 Шалва Окуджава был репрессирован. После переезда в Москву Булат Окуджава дважды бывал в Нижнем Тагиле - в 1964 и 1994 годах. Бывая в городе, он останавливался в семье уралвагонзаводцев, с которыми его с детства связывали дружеские отношения.

Фестиваль "Возьмемся за руки, друзья…" впервые прошел в Нижнем Тагиле в 2014 году. В мае 2015 года в доме, где жила семья поэта, был открыт литературно-музейный центр "Дом Булата Окуджавы". Главным событием фестиваля прошлого года стал спектакль "Батальное полотно", созданный по мотивам произведений Окуджавы.