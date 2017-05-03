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Российские рок-музыканты спели "Темную ночь" ко Дню Победы

Культура
3 мая, 23:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

В создании клипа участвовали Вадим Самойлов, Александр Ф. Скляр, Юлия Чичерина, Владимир Кристовский, Вадим Степанцов и Сергей Галанин

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Темная ночь © РЕН-ТВ

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Российские рок-музыканты ко Дню Победы вместе исполнили знаменитую песню военных лет "Темная ночь". Премьера видеоклипа состоялась на телеканале РЕН ТВ.

В создании клипа участвовали такие музыканты, как Вадим Самойлов, Александр Ф. Скляр, Юлия Чичерина, Владимир Кристовский, Вадим Степанцов и Сергей Галанин. В качестве режиссера выступила Инга Щепановская ("Взрослые люди", 2012). Песня в исполнении рок-звезд будет звучать в эфире телеканала каждые несколько часов до 9 мая включительно.

В ролике показана история драматического возвращения победителей с Великой Отечественной войны. Роли солдат и горожан исполнили актеры кино и московских театров: Андрей Кудзин, Анастасия Степанова, Дмитрий Пройдаков, Игорь Мещерин, Александра Крючкова, Альбина Маркина, Илья Лоос, Юрий Горин, Ярослав Савченко.

Песня "Темная ночь" была написана в 1943 году для фильма "Два бойца" композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым. Первым исполнителем был Леонид Утесов, но наибольшую популярность приобрела версия, записанная Марком Бернесом.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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