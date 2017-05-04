WSJ: Стинг продает роскошную квартиру в Нью-Йорке за $56 млн

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Британский певец Стинг (настоящее имя Гордон Мэтью Томас Самнер), известный, помимо прочего, хитом Englishman in New York, выставил на продажу роскошную квартиру на берегах Гудзона. Цена двухэтажного пентхауса составит около $56 млн, сообщила в среду газета The Wall Street Journal (WSJ).
Стинг с супругой Труди Стайлер приобрели квартиру у самого Центрального парка Нью-Йорка в 2008 году. Элитная недвижимость площадью 500 кв. м с двумя ванными комнатами и чудесным видом, открывающимся с высоты 16 и 17 этажей, обошлась паре в $27 млн.
Затем в квартире был сделан изысканный ремонт: добавлены винтовые лестницы и камин в гостиной. "Нам выпал шанс создать уникальный дом для нашей семьи", - сообщила Стайлер в комментарии изданию.
По данным WSJ, решение о переезде было принято из-за того, что квартира у Центрального парка стала слишком тесна для большой семьи певца: 65-летний Стинг имеет шесть детей и четверых внуков.
За свою более чем 40-летнюю карьеру исполнитель получил более полусотни наград. В их число входит 16 статуэток Grammy, 25 наград American Music Awards, "Золотой Глобус" за песню к фильму "Кейт и Лео", одна награда MTV Music Awards.
Он трижды номинировался на "Оскар" в категории "Лучшая песня к фильму". Стинг также получил именную звезду славы на "Аллее славы" Голливуда.
Певец является командором ордена Британской Империи, кавалером французского ордена Искусств и литературы и обладателем американской почетной награды центра искусств им. Джона Кеннеди.