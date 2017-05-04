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Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле

Культура
4 мая, 19:00 UTC+3 ОРЕЛ ОРЕЛ 4, мая. /ТАСС

Прощание с актером состоится 5 мая в Орловском муниципальном театре "Русский стиль"

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ОРЕЛ, 4 мая. /ТАСС/. Заслуженный артист России Сергей Фетисов, который сыграл 18 киноролей, в том числе в фильмах "Ермак" и "Иуда", скончался на 65-м году жизни в Орле, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Фетисов скончался после продолжительной болезни вечером 3 мая. Сегодня жители Орла массово несут цветы к Орловскому муниципальному театру "Русский стиль", где за 23 года Сергей Фетисов блестяще сыграл не один десяток ролей. Прощание с актером состоится 5 мая в театре, после чего он будет похоронен на кладбище в Орле", - сказали в пресс- службе.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский отметил, что Фетисов был ярким, талантливым актером, наделенным неиссякаемым запасом творческой энергии и удивительного обаяния. "Несмотря на всероссийскую известность, он остался верен своему городу, Орловскому муниципальному театру "Русский стиль". Прошу родных и близких Сергея Васильевича принять мои самые искренние соболезнования в связи с тяжелой утратой", - добавил он.

По его словам, орловские власти возьмут на себя все расходы, связанные с похоронами актера.

Сергей Фетисов родился 12 августа 1952 года в Орле. Работал в Орловском ТЮЗе, Орловском академическом драматическом театре им. И. С.Тургенева, Новокузнецком драматическом театре, Калмыцком государственном драматическом театре им. Б. Басангова. Был ведущим актером Орловского муниципального театра "Русский стиль". Сыграл в российских фильмах и сериалах, таких как "Иуда", "Ермак", "Штрафбат" и другие.

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