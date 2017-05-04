Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Европейский вещательный союз (ЕВС), возможно, 12 июня объявит о возможном введении санкций против России и Украины за нарушения регламента "Евровидения". Об этом сообщил председатель референтной группы конкурса Франк-Дитер Фрайлинг.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая.

"Будут ли санкции против России и Украины? Да, должны быть, так как был нарушен устав... Уведомление будет дано после "Евровидения", вероятно, в рамках встречи (референтной группы) 12 июня", - цитирует его заявление телеканал ZDF.

По его словам, Киев должен был обеспечить участие всех конкурсантов, однако обязательство было нарушено с запретом на въезд на территорию страны российской певицы Юлии Самойловой. "С точки зрения Украины, она действовала согласно законодательству, однако с точки зрения ЕВС - это все равно нарушение устава", - отметил Фрайлинг. РФ же, по его словам, не обеспечивала присутствие своей делегации на различных обязательных встречах в начале года, чем также нарушила правила.

Как добавил председатель референтной группы, сомнений в том, что определенные взыскания будут применены, нет, остается открытым лишь вопрос объема этих мер. Среди возможных вариантов - штрафные санкции, лишение спонсорского финансирования, а также отстранение от участия в конкурсе сроком до трех лет.

Служба безопасности Украины 22 марта вынесла запрет на въезд Самойловой в страну сроком на три года, обосновав это тем, что, выступив в 2015 году в Крыму, она нарушила постановление кабинета министров Украины, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения полуострова.