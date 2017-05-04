Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ММСИ запустил онлайн продажу билетов на выставку Антонио Гауди

Культура
4 мая, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Выставка в Московском музее современного искусства откроется 24 мая

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Московский музей современного искусства (ММСИ) запустил онлайн-продажу билетов на первую в России выставку "Антонио Гауди. Барселона", посвященную творчеству испанского архитектора, автора проекта Саграда Фамилия. Об этом ТАСС сообщил в пресс-службе ММСИ.

Проект "Антонио Гауди. Барселона" открывается 24 мая. Он объединит более 150 уникальных экспонатов, среди которых чертежи, планы, мебель, декоративные элементы и макеты зданий. Экспозиция состоит из пяти разделов, один из которых является вступлением, а остальные четыре повествуют о ряде городских объектов, ставших символами Барселоны.

"Всего в день будет пять сессий по два часа. Таким образом, приобретая билет на посещение выставки, посетитель выбираете не только удобный день, но и удобное время", - говорится в сообщении пресс-службы.

Стоимость билетов составляет 100-450 рублей, действуют разнообразные льготы. В ММСИ сообщили, что для удобства посетителей в музее будут работать две кассы - в одной будут продавать билеты на выставку и дополнительные мероприятия, в другой будет осуществляться контроль приобретенных онлайн билетов и выдача билетов посетителям, имеющим право на бесплатные билеты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
14
Made for Lovin’ You: концерт Kiss в "Олимпийском"
8
"Хрупкий мир": в Москве проходит чемпионат по скульптуре из песка
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
2
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
3
Россия ограничила денежные переводы на Украину
4
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
5
Путин открыл в Кремле крест в память о великом князе Сергее Александровиче
6
Украинский суд разрешил Януковичу участвовать в процессе по видеосвязи
7
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
Темы дня
Загрузка...
Реклама