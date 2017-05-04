ММСИ запустил онлайн продажу билетов на выставку Антонио Гауди

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Московский музей современного искусства (ММСИ) запустил онлайн-продажу билетов на первую в России выставку "Антонио Гауди. Барселона", посвященную творчеству испанского архитектора, автора проекта Саграда Фамилия. Об этом ТАСС сообщил в пресс-службе ММСИ.

Проект "Антонио Гауди. Барселона" открывается 24 мая. Он объединит более 150 уникальных экспонатов, среди которых чертежи, планы, мебель, декоративные элементы и макеты зданий. Экспозиция состоит из пяти разделов, один из которых является вступлением, а остальные четыре повествуют о ряде городских объектов, ставших символами Барселоны.

"Всего в день будет пять сессий по два часа. Таким образом, приобретая билет на посещение выставки, посетитель выбираете не только удобный день, но и удобное время", - говорится в сообщении пресс-службы.

Стоимость билетов составляет 100-450 рублей, действуют разнообразные льготы. В ММСИ сообщили, что для удобства посетителей в музее будут работать две кассы - в одной будут продавать билеты на выставку и дополнительные мероприятия, в другой будет осуществляться контроль приобретенных онлайн билетов и выдача билетов посетителям, имеющим право на бесплатные билеты.