"Органные вечера в Кусково" объединят в своей программе барокко и современную музыку

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Более ста исполнителей примут участие в VIII фестивале "Органные вечера в Кусково", который пройдет с 27 мая по 26 августа в московской усадьбе, бывшей резиденции Шереметевых. Об этом сообщила художественный руководитель проекта, органистка Елена Привалова-Эпштейн.
"В Театральном зале дворца Кусково - камерная, уютная обстановка. Известные музыканты оказываются у слушателей как на ладони, и каждый может почувствовать себя приглашенным на великосветский раут аристократов", - отметила Привалова-Эпштейн.
По ее словам, программа этого года "крайне разнообразная, от барокко до музыки кино и современной академической музыки".
На первом из 27 концертов фестиваля выступит камерный оркестр Kremlin совместно с худруком смотра. Далее в афише - барочная капелла "Золотой век", артисты Большого симфонического оркестра им. Чайковского, солистка Большого театра Екатерина Щербаченко (сопрано) и другие музыканты из России, Австрии, Германии, Латвии и Эстонии. Среди них такие выдающиеся органисты, как Евгения Лисицына, Алексей Шевченко, Федор Строганов, Александр Удальцов, Олеся Кравченко и Тимур Халиуллин.
"Каждый концерт фестиваля сфокусирован на главной задаче - представить орган как инструмент неограниченных возможностей", - отметили организаторы.
Фестиваль "Органные вечера в Кусково" проходит ежегодно. В проекте сочетаются традиции и новизна музыкального материала, окружение слушателей старинной архитектурой и близость современной городской среды, камерное звучание барочных инструментов и масштабность самого большого в истории музыки инструмента.