Дом с привидениями и Диканька в Псковской области: где и как снимали сериал "Гоголь"

Дом №28 по улице Чайковского в Санкт-Петербурге спрятан за строительными лесами. Они скрыли не только старинный фасад особняка Кельха (или, как его еще называют, Дома юриста), но и то, что происходит внутри: в центре одного из залов стоит человек в черном, из спины которого торчат не то рога, не то щупальца. Но это не пугает, ведь присутствующие знают: это актер, который снимается в сериале "Гоголь". Мы побывали на съемочной площадке во время работы над последними сценами в старинном особняке в центре Санкт-Петербурга.

Благодушные привидения и сбежавшая коза

"Меня часто спрашивают: "А приведения вы видели?" Я говорю, что да, и еще все время слышу — они издают звуки. Но мы к ним благодушны, как и они к нам. Пусть будут, правильно?" — говорит смотрительница особняка.

Съемки сериала, в котором мистические сюжеты Гоголя переплетаются с детективом, в таком месте вполне логичны. Хотя, как признаются актеры, за время работы над проектом никаких сверхъестественных вещей не происходило. Но не обошлось без курьеза — однажды на съемках в декорациях села Диканька после исполнения своей эпизодической роли со съемочной площадки сбежал один "актер" — коза. И не просто сбежала, а уплыла через реку. После того как группа купила новую козу, беглянка вернулась обратно.

В коридорах Дома юриста актеры репетируют сцены сражения на мечах, но делают это практически бесшумно, чтобы не мешать съемочному процессу этажом выше. За ними наблюдает актриса Таисия Вилкова, исполнительница роли Лизы Данишевской, с которой Гоголь знакомится в первой серии. Вилкова — опытная фехтовальщица. "Однажды с моей партнершей Даной Абызовой ставили одну драку на скале самостоятельно. Было опасно", — поделилась актриса.

В рациях съемочной бригады раздается "Мотор!", и все вокруг затихают, стараясь не то что не двигаться, а дышать как можно тише. В зале особняка, похожего на готический собор, тусклый свет из окон с мозаиками освещает Олега Меньшикова в темном костюме. Актер просит, чтобы его ничего не отвлекало, поэтому журналисты наблюдают за его игрой из соседней комнаты со специального экрана — съемочная бригада поясняет, что для пятиминутного непрерывного монолога ему нужна полная концентрация.

Гоголь бы одобрил

Сериал "Гоголь" телеканала ТВ-3 — не документальный и не исторический, а мистически-фантастический. Писатель (роль которого играет Александр Петров) вместе со следователем Яковом Петровичем Гуро (Олег Меньшиков) отправляются в село Диканька, чтобы расследовать таинственные убийства девушек. Говорят, что их убивает монстр в черном…

По сути, Гоголь сам становится участником событий "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Актеры, играющие в сериале, считают, что писателю бы понравился такой подход. Вот что говорит Петров:

У меня такое ощущение, что Николай Васильевич только бы порадовался, если посмотрел этот сериал. Мне кажется, он бы сказал что-то матерное, но восторженное по поводу этого

Режиссер картины Егор Баранов отметил, что писатель "сам был большим озорником, поэтому бы обрадовался", что стал героем картины. "Мне кажется, что человек, который оживил нос, оторвал его от человека, должен быть готов к тому, что про него будут считать, что он боролся с ведьмами", — отметил актер Евгений Стычкин, который тоже снялся в картине.

Четыре литра крови и оторванная голова

...В рациях звучит сигнал "Стоп!", актеры направляются поправлять грим и отдыхать после напряженной сцены, а журналистам разрешают изучить реквизит, с которым работают актеры. Больше всего запоминается пистоль персонажа Меньшикова — мастер изготовил ее специально, на заказ. Это настоящее оружие, а не муляж, правда, на съемках выстрелы все равно выполняются с помощью пиротехники. Есть и старинные вещи, например амулет из старой пули и серебряная спичечная коробочка. "Спички появились несколько позже времени действия сериала, но мы считаем такую вольность позволительной в мистическом кино", — поясняет ассистент художника по реквизиту Ирина Мельникова.

Специально для фильма художники воссоздали рукописи Гоголя, придумали тексты с шифром, изготовили ассигнации. У гримеров — свои "фишки". Например, они поведали, что грим Александру Петрову перед каждой съемкой накладывают 40 минут, а для кровавых сцен понадобилось четыре литра крови. Для одной из сцен пришлось взять напрокат оторванную человеческую голову — разумеется муляж.

Бертон и Дали

"Гоголь" выйдет на экраны только в августе, однако создатели сериала уже показали первую серию журналистам, которые отметили, что некоторые эпизоды очень напоминают работы режиссера Тима Бертона. "Для меня Тим Бертон — король этого жанра. Если мы думаем о готике, мы думаем и Тиме Бертоне. В данном случае, при всем к нему уважении, он не владеет всей готикой", — говорит режиссер.

Он отметил, что творчество американского режиссера, безусловно, его вдохновляло, но не было главным ориентиром. Среди прочих источников вдохновения Баранова — "Андалузский пес" Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали, "Человек-волк" Джо Джонсона и сериал "Острые козырьки".

Диканька в Псковской области

Диканьку для сериала создавали с нуля — специально для съемок была отстроена деревенская натура, но не на Украине, а в Псковской области. Как рассказал ТАСС Баранов, съемки на Украине даже не планировались. "В этом нет особой нужды, все равно пришлось бы выстраивать декорации", — пояснил он.

Сериал в кинотеатре

Режиссер в беседе с ТАСС отметил, что создатели картины подходили к съемкам сериала как к процессу создания качественного кино, "хотя в принципе ни у кого никаких задач и планов показывать сериал в кино не было". "Более того, мы надеялись на яркий, интересный сериал, который выстрелит на телевидении, но никаких амбиций изначальных на киноформат не было", — сказал режиссер.

Однако позже концепция поменялась. "Спустя год, просматривая отснятый материал, версии, над которыми ведется работа, появилась мысль выпустить его в прокат", — пояснил Баранов.

Как уточнили представители ТВ-3, сериал "Гоголь" состоит из восьми серий. Для больших экранов будет сделано четыре кинокартины — "Гоголь. Начало", "Гоголь. Заколдованное место", "Гоголь. Вий", "Гоголь. Страшная месть", каждая из которых объединит по две серии. Выход первой картины на широкие экраны намечен на 31 августа, продолжения будут выходить раз в полтора месяца. Создатели сериала уверяют, что "Гоголь" станет первым в мире сериалом, который полностью выйдет в широкий прокат. Телеверсию зрители увидят в первом квартале 2018 года.

Планы на будущее

Баранов отметил, что у создателей есть желание снимать продолжение, но не стал раскрывать интригу насчет того, законченной ли будет история первого сезона и появится ли в продолжении Гоголь или другой писатель:

У нас есть мысли по поводу продолжения, но тут все зависит от зрителя. Когда зритель досмотрит сериал до конца, тогда будет понятно

Баранов отметил, что для создателей "Гоголя" вопрос о международном прокате пока остается открытым.

Продюсерами сериала стали Валерий Федорович и Евгений Никишов, которые возглавляют телеканал ТВ-3. Производством занимается продюсерская компания Александра Цекало "Среда".



Евгения Пикулёва