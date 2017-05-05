Британский ансамбль London Brass даст первый российский концерт в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Ансамбль медных духовых инструментов London Brass в пятницу впервые выступит в России. Музыканты выйдут на сцену Ярославской государственной филармонии в рамках IX Международного музыкального фестиваля под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета, сообщили в пресс-службе мероприятия.

В программу войдет музыка разных столетий - от Ренессанса до джаза: произведения Вивальди, Дауленда, Габриели, Лютославского, Эллингтона, Стрейхорна, Юменса и Харта.

Зарубежными гостями музыкального форума в Ярославле накануне также стал камерный ансамбль "Солисты Тронхейма" из Норвегии. Завтра в фестивальной афише - "День Испании" в исполнении гитариста Давида Мартинеза и виолончелиста Адольфо Гутьерреса Аренаса. За дирижерский пульт встанет Алексис Сориано.

8 мая совместно с финским "Крассел-фестивалем" состоится концерт солистов из Франции, Италии и Финляндии. В концерте-закрытии смотра 9 мая на сцену выйдут музыканты из Великобритании, Монголии и Германии.

Также фестивальная программа сопровождается мастер-классами и творческими встречами участников смотра с начинающими музыкантами - студентами и учащимися, а также педагогами ярославских музыкальных учебных заведений.