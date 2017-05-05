Пианист Рэм Урасин сыграет на гала-концерте фестиваля Чайковского в Алапаевске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Лауреат международного конкурса пианистов им. Шопена в Варшаве Рэм Урасин примет участие в гала-концерте пятого фестиваля П. И. Чайковского, который открывается в пятницу в Алапаевске (Свердловская область). Об этом сообщили в Свердловской филармонии.

"С 5 по 7 мая город детства Петра Ильича Чайковского - Алапаевск станет центром притяжения творческих сил и публики, с особым уважением относящихся ко всему, что связано с именем великого русского композитора. Гостем заключительного концерта фестиваля станет лауреат международного конкурса пианистов им. Фредерика Шопена в Варшаве 1995 года Рэм Урасин", - сообщили там.

В 2017 году фестиваль объединит дом-музей П. И. Чайковского в Алапаевске и городской филармонический зал. "Откроют фестиваль представители нового поколения музыкантов: сегодня в городском филармоническом зале лауреаты региональных конкурсов - учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств Свердловской области - станут участниками большого сводного концерта "Приношение Чайковскому", - отметили в филармонии.

Во второй день фестиваля запланирована встреча с пианистом, солистом Свердловской филармонии Владиславом Чепиногой, который вместе с актрисой Екатеринбургского театра юного зрителя Марией Викулиной, представит новый для фестиваля формат - музыкально-драматическое размышление.

"В день рождения композитора, 7 мая, у дома-музея П. И. Чайковского также состоится торжественная церемония с возложением цветов к его памятнику. А в рамках гала-концерта на сцену выйдет Уральский молодежный симфонический оркестр под руководством дирижера Энхэ. По традиции, заложенной на четвертом фестивале, с оркестром будет солировать один из талантливых учащихся Детской школы искусств им. П. И. Чайковского, в этом году это - Ульяна Холодова (кларнет)", - пояснили в учреждении. Финальным аккордом фестиваля станет исполнение легендарной Шестой симфонии Чайковского.

Фестиваль П. И. Чайковского является частью проекта "Наш Чайковский", инициированного Свердловской филармонией, региональным министерством культуры и администрацией города Алапаевска. В этом небольшом уральском городе, где Петр Чайковский провел часть своего детства, сохранился дом-музей его семьи, установлен памятник композитору.