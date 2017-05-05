Ярмарка произведений искусства и антиквариата TEFAF открылась в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Ведущая в Европе ярмарка произведений искусства и антиквариата TEFAF (The European Fine art Fair) перенеслась в Соединенные Штаты Америки. На самой престижной в мире арт-выставке, открывшейся в четверг в Нью-Йорке, представлены около 100 экспонатов - лучшие с точки зрения специалистов и коллекционеров предметы искусства, мебели и ювелирные украшения.

В первый день арт-ярмарку, которая продлится до 8 мая, посетили более двух тысяч гостей, среди них - известные дизайнеры, актеры и телеведущие. Нынешняя выставка - уже вторая по счету, организованная на территории Соединенных Штатов. Первая состоялась в Нью-Йорке минувшей осенью, но проходила в пробном режиме. Нынешний, весенний, показ считается первым полномасштабным мероприятием, при этом акцент организаторы сделали на работах современного искусства, чтобы привлечь внимание нового поколения коллекционеров.

Новых владельцев в первый день работы ярмарки получили уже несколько дорогих и значимых экспонатов, в том числе масштабная скульптура японской художницы Рут Асавы ($1,5 млн). Меньшая по размерам работа Асавы также была продана в четверг - за $400 тыс. За эту же цену реализована и картина современной американской популярной художницы Даны Шутц из цикла "Люди, поедающие сами себя" (Self-Eaters).

Однако гвоздем нынешней ярмарки стала работа без названия кисти американского художника-абстракциониста Сая Твомбли 1968 года. Она выставляется одним из частных коллекционеров за примерную стоимость в $6,5 млн. Рисунок известного американского художника поп-арта Эда Рушея продается здесь за $235 тыс.

Европейская выставка TEFAF традиционно проводится в нидерландском Маастрихте и ведет свое начало с 1975 года. Нью-Йоркская ярмарка TEFAF, по большей части, рассчитана на внимание американских коллекционеров, предпочитающих не выезжать за пределы США.