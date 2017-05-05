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Четвертый Всемирный форум по межкультурному диалогу открылся в Баку

Культура
5 мая, 9:18 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева

Форум проходит под девизом "Развитие межкультурного диалога: новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития"

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БАКУ, 5 мая. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Четвертый Всемирный форум по межкультурному диалогу начал работу в Баку. Он проходит под девизом "Развитие межкультурного диалога: новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития".

Как сообщили в министерстве культуры и туризма Азербайджана, в двухдневном мероприятии, который проходит под патронатом президента Азербайджана, принимают участие более 800 представителей политической, творческой и научной элиты из 120 стран мира, в том числе России, а также 50 международных организаций. На открытии форума присутствует президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Официальными партнерами форума являются ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Совет Европы, Всемирная туристская организация, Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО).

Как отметили в оргкомитете, известные политики, государственные деятели, ученые обсудят на форуме тенденции развития межкультурного диалога, вопросы защиты общечеловеческих ценностей на фоне современных глобальных вызовов, борьбы с терроризмом и экстремизмом.

В целом в рамках форума состоится около 40 сессий и других мероприятий, посвященных вопросам использования культуры как своеобразной мягкой силы в обеспечении безопасности, противодействия экстремизму, инновационным подходам в налаживании межкультурного диалога. Высокопоставленные официальные представители почти 40 международных организаций обсудят механизмы взаимодействия в противостоянии глобальным вызовам. Кроме того, состоится специальная сессия на тему "Против насильственного экстремизма посредством образования девочек", еще одна сессия будет посвящена роли парламентов в налаживании культурных мостов между цивилизациями. Запланирована также отдельная встреча министров культуры стран - участниц мероприятия.

Первый Всемирный форум по межкультурному диалогу состоялся в Баку в апреле 2011 года. Учитывая значение этого мероприятия, президент Азербайджана подписал распоряжение о проведении форума раз в два года. Второй форум был организован в Баку в мае 2013 года, третий - в мае 2015 года.

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