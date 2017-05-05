Медведев поздравил с 80-летием Юрия Назарова

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РФ Юрия Назарова с 80-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте кабмина.

"Миллионы людей знают и любят вас как замечательного и неповторимого артиста, создавшего множество самых разных образов в театре и кино. Драматические, острохарактерные и лирические - все они объединены силой вашего драматического таланта и обаяния", - говорится в поздравлении.

Медведев подчеркнул, что Назарову удается сделать любую, даже второстепенную роль, главной, наполнить ее глубоким содержанием. "Именно такими, искренними и пронзительными, стали ваши работы в фильмах "Горячий снег", "Андрей Рублев", "Сталинград", "Кавказский пленник", "Земля Санникова", - заключил премьер, добавив, что эти роли не просто сыграны, а прожиты и прочувствованы артистом.

Юрий Владимирович Назаров - выпускник Высшего театрального училища им. Б.В. Щукина (ныне - Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова). В 1960 г. был принят в труппу Московского театра им. Ленинского комсомола, в 1963 г. перешел в Театр-студию киноактера в Москве. Однако большую известность артист получил как киноактер: его дебют состоялся в 1957 г. в историко-биографическом фильме Сергея Юткевича "Рассказы о Ленине", первой крупной работой стала роль капитана Дмитрия Новикова в военной картине Леона Саакова "Последние залпы".

Назаров исполнил роли в картинах Тарковского "Андрей Рублев", "Зеркало", а также в таких фильмах, как "Маленькая Вера", "По данным уголовного розыска...", "Братья Карамазовы" и многих других.