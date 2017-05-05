ОКР номинировал Устюгова и Трегубова на приз лучшему спортсмену зимних видовСпорт 5 мая, 13:36
Организаторы ЧМ по хоккею ожидают аншлага на матче Швеция - РоссияСпорт 5 мая, 13:35
Билялетдинов заявил, что точно не останется в "ФК "Рубин" на следующий сезонСпорт 5 мая, 13:35
Немецкое издание выплатит €50 тыс семье Шумахера за ложную информацию о его здоровьеСпорт 5 мая, 13:20
Бизнесмен Федяев войдет в состав комиссии Международной ассоциации боксаСпорт 5 мая, 13:18
В мае-июне через Литву ожидается пробный железнодорожный транзит грузов из Китая в ЕвропуТранспорт 5 мая, 13:16
Крупнейшая коллекция работ Миши Брусиловского впервые представлена в музее художникаНовости Урала 5 мая, 13:12
Луческу: судейские ошибки отняли у "Зенита" восемь очков в чемпионате РоссииСпорт 5 мая, 12:55
Ученые разработали концепцию возрождения АПК Новосибирской областиСибирь 5 мая, 12:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Актер Данила Козловский основал киностудию "ДК Интертеймент". Об этом ТАСС сообщила генеральный директор компании Валерия Тарасова.
"Да, "ДК Интертейнмент" открыт, он (Козловский - прим. ТАСС) - учредитель", - сказала Тарасова.
Глава компании отказалась говорить о планах, сославшись на большую занятость. "Мы очень заняты съемками, речь идет о фильме "Тренер", - добавила она.
Уставной капитал новой компании составляет 10 тыс. руб.
В настоящий момент Данила Козловский работает над своим режиссерским дебютом - лентой "Тренер", он также сыграет в ней главную роль бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова, который в решающий момент матча не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. С этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.
Съемки "Тренера" будут проходить в Москве, Краснодаре, Новороссийские и Лондоне весной и летом 2017 года. Лента выйдет в широкий прокат в апреле 2018 года - в преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом.