МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Актер Данила Козловский основал киностудию "ДК Интертеймент". Об этом ТАСС сообщила генеральный директор компании Валерия Тарасова.

"Да, "ДК Интертейнмент" открыт, он (Козловский - прим. ТАСС) - учредитель", - сказала Тарасова.

Глава компании отказалась говорить о планах, сославшись на большую занятость. "Мы очень заняты съемками, речь идет о фильме "Тренер", - добавила она.

Уставной капитал новой компании составляет 10 тыс. руб.

В настоящий момент Данила Козловский работает над своим режиссерским дебютом - лентой "Тренер", он также сыграет в ней главную роль бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова, который в решающий момент матча не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. С этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

Съемки "Тренера" будут проходить в Москве, Краснодаре, Новороссийские и Лондоне весной и летом 2017 года. Лента выйдет в широкий прокат в апреле 2018 года - в преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом.