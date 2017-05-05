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Пятая ярмарка Cosmoscow представит проект о революции 1917 года

Культура
5 мая, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Ярмарка современного искусства была основана в 2010 году по инициативе искусствоведа и коллекционера Маргариты Пушкиной

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая пройдет в столичном Гостином дворе с 8 по 10 сентября, в рамках специальной секции представит галереи, занимающиеся молодыми художниками. А ее некоммерческая программа посвящена 100-летию революции 1917 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Cosmoscow.

"Программа ярмарки по-прежнему будет включать в себя основную и специальную секции, ее участниками являются галереи, которым менее пяти лет и которые представляют молодых художников", - говорится в сообщении организаторов.

Участие в основной секции Cosmoscow подтвердили 11 галерей, многие из которых выставляют художников на зарубежных ярмарках, в том числе галерея "Риджина", Galerie Iragui, Anna Nova Art Gallery, галерея pop/off/art и галерея Ru Arts. Окончательный список экспонентов будет сформирован летом.

У ярмарки Cosmoscow есть также обширная некоммерческая программа, в этом году она объединена темой "Где революция?", посвященной историческим событиям столетней давности.

По традиции, организаторы ярмарки выбирают художника года, который представляет на ней свой проект - в этот раз им стал художник и скульптор, сооснователь Воронежского центра современного искусства Иван Горшков, который сделает масштабную инсталляцию. Художники из краснодарской группировки ЗИП (сокращение от Завода измерительных приборов - прим. ТАСС) готовят специальный проект от основанного ими культурного центра "Типография", который объединяет различные направления деятельности - и школы творчества, и лекционные курсы, и резиденции для художников.

Ярмарка Cosmoscow основана в 2010 году по инициативе искусствоведа и коллекционера Маргариты Пушкиной, после чего последовал длительный перерыв в ее проведении до 2014 года.

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