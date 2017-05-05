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Медведев поручил создать оргкомитет по празднованию 200-летия Достоевского

Культура
5 мая, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Празднования пройдут в 2021 году

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© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об образовании организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2021 году 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Организационному комитету, образованному настоящим распоряжением, разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Федора Достоевского", - говорится в тексте.

Документ также утверждает состав оргкомитета, куда вошли около трех десятков видных общественных и политических деятелей. Среди них руководитель администрации президента Антон Вайно, который возглавил оргкомитет, министр культуры Владимир Мединский, министр образования Ольга Васильева, председатель Комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин и другие.

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