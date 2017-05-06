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Владимир Этуш отмечает день рождения на сцене родного Вахтанговского театра

Культура
6 мая, 0:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

В свой день рождения он исполнил главную роль в спектакле "Бенефис" по пьесе Надежды Птушкиной

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Народный артист СССР Владимир Этуш

Народный артист СССР Владимир Этуш

© ИТАР-ТАСС/Александр Саверкин

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Народный артист СССР Владимир Этуш в свой день рождения сыграет главную роль в спектакле с говорящим названием "Бенефис" на сцене родного Театра имени Евгения Вахтангова.

"Сегодня у меня обычный рабочий день, - подтвердил Этуш, принимая поздравление ТАСС. А относительно количества прожитых лет в очередной раз внес ясность. "По паспорту мне исполняется 94 года, а по жизни - 95 лет", - уточнил Владимир Абрамович.

Этуш шутит, что родился дважды, и оба раза удачно. Его мама изменила в документах год рождения сына с 1922-го на 1923-й. Хотела, чтобы он пошел в армию попозже. Но жизнь распорядилась по-своему.

Два дня рождения Этуша

Из биографии артиста известно, что родился он в Москве. В 1941 году поступил вольнослушателем в Щукинское училище. Но грянула война, и Этуш, несмотря на бронь, добровольцем ушел на фронт.

Воевал в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны I степени и медалями. В 1944 году в связи с тяжелым ранением был демобилизован. В 1945 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Евгения Вахтангова.

С тех пор участник Великой Отечественной войны, актер Владимир Этуш считает, что у него два дня рождения: 6 июня, когда он появился на свет, и 9 мая - День Победы.

"Рад служить театру Вахтангова"

В искусстве Владимир Этуш уже более 70 лет. На его счету свыше ста ролей. На сцене он играл в пьесах Шекспира, Мольера, Бернарда Шоу, в знаменитой сказке Карло Гоцци "Принцесса Турандот".

В кино дебютировал в 1953 году в историческом фильме Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Затем снимался в "Кавказской пленнице", в экранизации "Двенадцати стульев", в картинах "Иван Васильевич меняет профессию" и "Приключения Буратино", в мюзикле "Тридцать первое июня".

Творческие успехи мастера щедро вознаграждены. Этуш - лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, отмечен премиями "Кумир", "Хрустальная Турандот", "Звезда театрала", удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней.

В этом году Владимир Абрамович получил высшую награду вахтанговцев - премию "Человек театра". "Спасибо моему родному театру Вахтангова, спасибо руководству и всему коллективу", - сказал Этуш на торжественной церемонии. "Рад, что продолжаю служить в этом замечательном театре", - добавил актер.

По мнению Этуша, своим нынешним успехом Театр Вахтангова в первую очередь обязан руководителям - худруку Римасу Туминасу и директору Кириллу Кроку. "Это великолепный тандем профессионалов, талантливо работающих на пользу искусству", - оценил Владимир Этуш.

По его словам, благодаря такому руководству, и сам переживает творческий ренессанс.

Этуш эпохи ренессанса

Сейчас, по словам актера, он занят в четырех спектаклях. Играет в пронзительной "Пристани", которую поставил Римас Туминас в расчете на звезд старшего поколения. По-прежнему исполняет роль князя в "Дяюшкином сне" по Достоевскому. Этот спектакль еще в 2000 году был поставлен режиссером Владимиром Ивановым специально для Этуша.

Затем в репертуаре Владимира Абрамовича появились "Окаемовы дни" по пьесе Александра Афиногенова "Машенька". А совсем недавно Владимир Иванов поставил для него "Бенефис" по пьесе Надежды Птушкиной, где Этуш впервые за свою долгую карьеру предстал в женском образе.

"В общем, я выхожу на сцену в среднем пять-шесть раз в месяц", - говорит Этуш.

"Действительно, отдыхать не в его характере", - включается в диалог супруга актера - Елена, которую Этуш называет "надеждой, опорой и художественным руководителем своей жизни".

"Если вдруг случается долгий перерыв в работе, - продолжает жена, - то Владимир Абрамович требовательно вопрошает, когда же он пойдет служить в театр".

В субботу у Этуша рабочий день, и он не скрывает, что рад этому. "Отметим день рождения завтра, с друзьями. А праздновать 95-летний юбилей будем по паспорту - в следующем году", - пообещал именинник.

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Этуш, Владимир Абрамович
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