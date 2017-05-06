Музыкальный фестиваль Башмета впервые приедет в Углич

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Углич в Ярославской области в субботу впервые примет Международный музыкальный фестиваль под художественным руководством народного артиста СССР, альтиста и дирижера Юрия Башмета. На сцену Дворца культуры выйдут сам маэстро и его дочь, пианистка Ксения Башмет, сообщили в пресс-службе форума.
В программу камерного вечера войдут соната для альта и фортепиано ре минор Глинки, пьесы для фортепиано Гласса, Наймана и Карманова, а также Вторая соната для альта и фортепиано ми-бемоль мажор Брамса.
Международный музыкальный фестиваль в Ярославле традиционно включает площадки в других городах области. Так, концерты участников камерного ансамбля "Солисты Москвы" состоялись в городах Гаврилов-Ям, Вятское, поселках Борок и Некрасовское, Башмет выступил в поселке Борисоглебск, также 8 мая он посетит Рыбинск.
На главной площадке IX Международного музыкального фестиваля Башмета - в Концертном зале имени Л. В. Собинова в Ярославле - в субботу пройдет "День Испании". Пиренейский колорит внесут гитарист Давид Мартинез, виолончелист Адольфо Гутьеррес Аренас и дирижер Алексис Сориано. В сопровождении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра они исполнят концерт для гитары "Аранхуэз" Родриго, виолончельный концерт Лало и отрывки из балетов де Фальи "Треуголка" и "Любовь - Волшебница".
В этом году музыкальный форум проходит с 1 по 9 мая. Фестивальная программа сопровождается мастер-классами и творческими встречами участников смотра с начинающими музыкантами - студентами и учащимися, а также педагогами ярославских музыкальных учебных заведений.