Ален Делон осенью завершит кинокарьеру

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Французский актер Ален Делон заявил, что завершает свою кинокарьеру осенью после съемок в картине режиссера Патриса Леконта. Об этом сообщило бельгийское информационное агентство Belga.

"Это будет мой самый последний фильм: как боксер не хочет драться сверх меры, так и я не хочу сниматься в лишней ленте", - приводит оно слова 81-летнего актера. Как рассказал Делон, последняя кинокартина - это любовная история, в которой герой его возраста случайно встречается с 50-летней женщиной. Роль пассии исполнит Жюльет Бинош.

Актер отметил, что хотел бы сняться вместе с Софи Марсо, однако у нее есть другие планы.

В последний раз Делон появлялся на экранах почти 10 лет назад в фильме "Астерикс на Олимпийских играх" (Astrix aux jeux olympiques, 2008).