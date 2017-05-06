Ален Делон осенью завершит кинокарьеру

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Французский актер Ален Делон заявил, что завершает свою кинокарьеру осенью после съемок в картине режиссера Патриса Леконта. Об этом сообщило бельгийское информационное агентство Belga.
"Это будет мой самый последний фильм: как боксер не хочет драться сверх меры, так и я не хочу сниматься в лишней ленте", - приводит оно слова 81-летнего актера. Как рассказал Делон, последняя кинокартина - это любовная история, в которой герой его возраста случайно встречается с 50-летней женщиной. Роль пассии исполнит Жюльет Бинош.
Актер отметил, что хотел бы сняться вместе с Софи Марсо, однако у нее есть другие планы.
В последний раз Делон появлялся на экранах почти 10 лет назад в фильме "Астерикс на Олимпийских играх" (Astrix aux jeux olympiques, 2008).