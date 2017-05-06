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Стивен Сигал с иронией воспринял известие о лишении его права въезда на Украину

Культура
6 мая, 7:31 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Актер отметил, что кроме черного пояса у него теперь есть еще и черный список

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Стивен Сигал

© AP Photo/Vladimir Voronin

ВАШИНГТОН, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Известный американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал с иронией воспринял известие о лишении его права въезда на Украину. Об этом ТАСС сообщила представитель актера.

"Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список", - привела она слова Сигала, пояснив, что актер имеет седьмой дан по айкидо. Других комментариев не последовало.

Ранее украинские СМИ сообщили о решении Службы безопасности Украины запретить Сигалу въезд в эту страну сроком на 5 лет.

В ноябре 2016 года Сигалу было предоставлено российское гражданство.

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