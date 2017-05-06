Лукашенко поздравил Владимира Этуша c 95-летием

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МИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил c 95-летием народного артиста СССР Владимира Этуша, отметив, что его творчество способствует укреплению культурных связей братских народов. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Ваш жизненный путь - пример достижения вершин актерского мастерства и преданного служения искусству, - отметил Лукашенко. - Яркие и запоминающиеся образы, созданные Вами в театре и кино, принесли Вам заслуженное уважение профессионалов и искреннюю любовь зрителей".
Глава государства подчеркнул, что в Белоруссии высоко ценят творческую и педагогическую деятельность артиста, которая способствует укреплению культурных связей между братскими народами двух стран.