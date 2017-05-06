Углич преподнес Юрию Башмету чашу-братину - символ дружбы на Руси

УГЛИЧ, 6 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет сегодня впервые выступил в городе Угличе Ярославской области. От лица жителей города заместитель главы администрации Угличского муниципального района Юлия Кусакина преподнесла в подарок маэстро братину - чашу для питья вкруговую, символ дружбы на Руси.

"Мне очень понравилось, что на концерте было море детей. Потрясающе, что именно маленькие детишки выходят на сцену с цветами. Это говорит о том, что родители хотят увести их от опасной улицы, чтобы они чем-либо интересовались", - отметил Башмет в беседе с корреспондентом ТАСС.

На сцене Дворца культуры маэстро в дуэте со своей дочерью, пианисткой Ксенией Башмет исполнил неоконченную сонату для альта и фортепиано ре минор Глинки и Вторую сонату для альта и фортепиано ми-бемоль мажор Брамса. В программу вечера также вошли пьесы для фортепиано Наймана.

"Конечно, я испытываю гордость, играя с Ксюшей, но в момент выступления забываю об этом чувстве. Тогда у нас есть общее устремление - сыграть как можно ближе к автору, к ощущениям его времени. Хорошие личностные отношения помогают: не стыдно оголять душу друг перед другом", - признался маэстро Башмет.

Концерт состоялся в рамках IX Международного музыкального фестиваля, который с 1 по 9 мая проходит в Ярославле под художественным руководством Башмета. По традиции форум разрабатывает обширную программу и для других городов области. Так, в этот раз выступления участников камерного ансамбля "Солисты Москвы" состоялись в городах Гаврилов-Ям, Вятское, поселках Борок и Некрасовское. Башмет выступил в поселке Борисоглебск, также 8 мая он посетит Рыбинск.

Углич был основан в X веке, а первое упоминание о нем в летописных источниках датируется 1148 годом. По одной из версий, свое название он получил оттого, что река Волга в данной местности делает почти прямой угол. На сегодняшний день в Угличе проживают 32 тысячи человек. Город является одной из точек популярного туристического маршрута "Золотое кольцо России".