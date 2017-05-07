Театр имени Наталии Сац поборется за Международную оперную премию в Лондоне

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международная оперная премия (International Opera Awards) в пятый раз будет вручена в Лондоне. Церемония награждения пройдет на сцене Английской национальной оперы в знаменитом здании "Колизей" (Coliseum). Среди известнейших европейских оперных домов на соискание премии за просветительскую деятельность выдвинут Московский Детский музыкальный театр имени Наталии Сац. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель театра Георгий Исаакян.

По его словам, русская опера сегодня - одна из важнейших составляющих европейской карты музыкального театра. "Оперы Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича не сходят с афиш крупнейших театров континента, а российские певцы, музыканты, дирижеры и режиссеры входят в мировую элиту этого вида искусства", - говорит Исаакян.

Наш театр, продолжил он, является активным участником международных проектов, пропагандируя русское музыкальное и театральное наследие на европейских гастролях. Только за последние несколько лет мы были в Париже и Лондоне, в Дублине и Венеции. Вместе с коллегами из Европы на сцене нашего театра мы осуществляем сложнейшие совместные музыкальные проекты, подобные опере "Пиноккио" Джонатана Доува в 2011 году и спектаклю "Маленький Арлекин" Карлхайнца Штокхаузена в 2014 году, рассказал Исаакян.

"Теперь театр Наталии Сац и его обширная образовательная и просветительская работа удостоились номинации на International Opera Awards. Мы очень гордимся этим и благодарим наших коллег из Европы за такую высокую оценку нашей деятельности", - заключил худрук.

О премии

Премия International Opera Awards была учреждена в 2012 году фондом The Opera Awards Foundation, предпринимателем- меценатом Гарри Хайманом и редактором журнала The Opera Magazine Джоном Эллисоном как аналог "Оскара" в опере. Премия ежегодно присуждается за лучшие мировые достижения.

В этом году церемония награждения пройдет в пятый раз. Победители будут определены в 17 номинациях. Россия представлена несколькими претендентами, в числе которых, в частности, - Анна Нетребко ("Лучшая певица"), Кирилл Серебренников ("Лучший режиссер"), Детский музыкальный театр имени Наталии Сац ("За просветительскую деятельность").